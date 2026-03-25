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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

戰場的命脈　新式油罐車大增500加侖1對4同時補給

軍聞社／記者薛皓文電

陸軍後勤指揮部於去年陸續撥交「新式通用型油罐車」，三支部桃園油料分庫為率先接裝的單位之一，也於去年陸續完成相關的教育訓練；該型車較以往M978油罐車相比，除操作上有所簡化外，在罐體容量、整補效率、機動性與安全性均有顯著提升。

新式油罐車在硬體設計上有重大突破，罐體容量增加500加侖（約1,892公升），總容量達3,000加侖（約11,356公升）；罐體內則採用「雙槽雙隔板」的設計，能同時搭載汽油與柴油，滿足戰場上不同型式裝備的整補需求。

實作方面，新式油罐車配置4條油管，搭配獨立加油系統，當情況所需時，可針對現況執行1對4同時補給，大幅縮短部隊在補給點的待命時間；在安全防護上，使用自動跳停油槍，防止油料外溢，提升官兵作業安全性。

而車體採用民用型車輛外觀，在戰時有利實施偽裝，提高後勤部隊在戰場上的存活率；駕駛座的部分可同時乘坐3名官兵，並加入視野輔助及盲點偵測功能，在機動過程中，可有效降低肇事風險。

近年來，面對灰色地帶襲擾，國防部持續推動新式武器裝備的建購，除強化國軍整體防衛量能外，官兵在實作上的便利性及安全性也至關重要，而新式油罐車的投入，未來將成為戰場後勤補給的一大利器。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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