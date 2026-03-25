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從「一張餐桌」看見孩子的未來　《灃食 ‧ 食光餐桌》邀請吳寶春談飲食與成長

飲食教育,家庭餐桌,吳寶春,飲食平衡,生命故事,灃食,基金會。（圖／灃食飲食文化教育基金會提供）

▲世界麵包冠軍吳寶春在《灃食 ‧ 食光餐桌》Podcast分享，自己從匱乏走向世界的生命故事。

圖、文／灃食飲食文化教育基金會提供

如果一張餐桌能教會我們一件事，那會是什麼？由灃食飲食文化教育基金會推出的《灃食 ‧ 食光餐桌》Podcast，正是從這個問題出發。節目以「餐桌」為起點，邀請來自不同領域的人生典範，透過飲食、記憶與生命經驗，分享一段段關於成長、選擇與價值的故事。

節目主持人、同時也是灃食飲食文化教育基金會執行長林芳燕指出，基金會關心的從來不是吃得多豐盛流行，而是每天入口的選擇正在形塑什麼樣的人生。在她看來，餐桌是家庭教育最自然的場域，孩子在餐桌上學會的不只是味道，更是觀察父母、理解世界，以及建立自我價值的重要時刻。

因此，《灃食 ‧ 食光餐桌》以「科學飲食 × 家庭教育 × 人生故事」為核心，讓每一集對話都回到一個簡單卻深刻的問題：吃，如何影響一個人成為什麼樣的人？

吳寶春：從一顆麵包，看見前行的力量
世界麵包冠軍吳寶春分享的不只是烘焙技術，而是一段從匱乏走向世界的生命故事。童年的他家境清寒，放學回家常沒有現成食物，只能走進菜園、爬上果樹，尋找任何能果腹的食材。無論是荔枝或地瓜，只要能吃就能撐過一天。吳寶春回憶，小時候的缺乏從沒讓他覺得自己是匱乏的。

這段成長經歷讓他很早學會盤點自己擁有的資源，而不是困在缺失中。當別人看見艱難時，他問的是自己手上還有什麼、還能怎麼做。多年後，當他站上世界麵包大賽舞台，手中的麵包不只是作品，更像一段長時間發酵的人生，歷經揉捏、等待與考驗，最終成為溫暖而堅實的力量。

在《灃食 ‧ 食光餐桌》中，他也分享對飲食教育的觀察。他認為許多人對「澱粉」抱持敵意，但其實澱粉、蛋白質與蔬菜應保持均衡，因為澱粉是人體最直接的熱量來源，過度排斥某類食物反而容易失去飲食平衡。談到個人飲食習慣，55歲的他也分享簡單而自律的方法，早晨以蛋、蔬菜與豆漿為主，中午再適量攝取麵包或飯食，並控制份量維持健康。

「其實吃麵包沒有問題，關鍵是適量與搭配。」他笑著說。例如酸種麵包由於沒有額外添加糖、奶油或蛋，結構較單純，若搭配蔬菜與肉類食用，就能同時攝取蛋白質、纖維與澱粉，形成完整的一餐。談到孩子的飲食習慣，吳寶春認為父母就是最重要的老師。他觀察到孩子其實是看著父母長大的，如果父母願意嘗試蔬菜、理解食物的味道，孩子自然會慢慢建立自己的味覺經驗。在一餐飯的過程中，孩子看見的不只是食物，而是父母如何面對生活與理解世界。

林芳燕：讓餐桌上的故事被聽見
能夠讓這些生命故事自然流動的人，是節目主持人林芳燕。她不只是提問者，更像是一位陪伴者，在每一次對話中總能將來賓的人生經驗，轉譯成父母與孩子都能理解的語言。從運動員的紀律飲食到職人的味覺修行，她一次次把話題帶回餐桌。如果人生是一道料理，我們希望留下什麼味道？林芳燕希望每一集節目，都能為一個家庭開啟思考的起點。

長期深耕飲食教育的灃食飲食文化教育基金會，持續推動校園與家庭的飲食教育倡議。透過《灃食 ‧ 食光餐桌》Podcast，基金會將多年累積的教育經驗，轉化為一個可以被反覆收聽、長久陪伴的聲音平台。這是一檔跨越家庭、學校與社會的公共對話，每一餐都是陪孩子長大的開始。餐桌上有支持、有理解，也有一頓飯所承載的重量與溫度。

飲食教育,家庭餐桌,吳寶春,飲食平衡,生命故事,灃食,基金會。（圖／灃食飲食文化教育基金會提供）

《灃食 ‧ 食光餐桌》Podcast
邀請你一起坐上餐桌，聽見人生。
EP3吳寶春篇完整影片連結 https://reurl.cc/lpRMN6

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