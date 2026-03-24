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菲律賓燃料儲備僅剩45天！小馬可仕宣布「國家能源緊急狀態」

▲▼ 菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於24日正式宣布，全菲進入為期一年的「國家能源緊急狀態」，以因應中東衝突及伊朗戰爭引發的能源危機。小馬可仕指出，全球供應鏈受戰火嚴重干擾，國際油價面臨劇烈波動與攀升壓力，已對菲國國家安全構成「迫在眉睫的危險」。政府現已成立專門委員會，確保燃料、糧食、藥品等民生必需品的供應與分配。

庫存告急！燃料僅剩45天　航空業首當其衝

菲律賓能源部長賈林（Sharon Garin）於簡報中示警，根據目前的消耗量，國內燃料儲備僅能支撐約45天。儘管政府正緊急向東南亞國家採購100萬桶原油以強化庫存，但後續採購合約仍存在高度不確定性。受油價飆漲影響，菲律賓最大的廉航「宿霧太平洋航空」已宣布自4月起縮減國際航班；小馬可仕更直言，若燃油短缺持續，未來民航機恐面臨無油可加、甚至被迫停飛的窘境。

民怨沸騰！不滿政府因應慢　26日起全菲大罷工

面對能源危機與翻倍成長的油價，菲律賓民間積怨已久。儘管政府啟動緊急狀態並授權預付採購款項，但運輸業、通勤族與消費者團體仍抨擊當局因應措施不足，指責馬尼拉政府長期缺乏對油價飆升的備案。包括運輸業在內的多個組織已計畫從本月26日起，發動為期2天的全國性罷工以示抗議，屆時全菲交通恐面臨癱瘓危機。

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