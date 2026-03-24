　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南南區親水公園驚傳落海！　海巡火速出動黃金海岸尋獲女子

▲台南市南區親水公園傳出民眾疑似落海，海巡人員趕赴現場搜救。（民眾提供，下同）

▲台南市南區親水公園傳出民眾疑似落海，海巡人員趕赴現場搜救。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導


台南市南區親水公園24日下午驚傳疑似民眾落海事件，海巡署南部分署第11岸巡隊接獲通報後，立即啟動聯合搜救機制，火速派遣人員趕赴現場展開搜索，最終於黃金海岸消波塊發現一名女性民眾，所幸無明顯外傷，已由警方安置。

▲台南市南區親水公園傳出民眾疑似落海，海巡人員趕赴現場搜救。（民眾提供，下同）

海巡署表示，24日16時25分接獲台南市消防局第七大隊灣裡消防分隊通報，指稱南區親水公園疑似有民眾落海。第六巡防區指揮部隨即統合轄區救援能量，派遣第一機動巡邏站、興達、白砂崙及頂茄萣安檢所，共出動2車、3機、10人攜帶救生裝備前往救援。

▲台南市南區親水公園傳出民眾疑似落海，海巡人員趕赴現場搜救。（民眾提供，下同）
救援人員抵達現場後，初步未發現落海民眾蹤影，隨即擴大搜索範圍，並與消防局及警方合作展開聯合搜救。經過一段時間搜尋，最終在黃金海岸消波塊處發現該名女子，當時她全身濕透、蜷曲抱膝，情緒略顯不穩，但未見明顯外傷。海巡人員立即上前安撫情緒，並協助脫離現場，後續交由台南市警六分局灣裡派出所帶回安置，詳細事發原因仍待進一步釐清。

▲台南市南區親水公園傳出民眾疑似落海，海巡人員趕赴現場搜救。（民眾提供，下同）
南部分署第11岸巡隊呼籲，若於港區或岸際發現有人落水或需要協助情形，請立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡將秉持「時間即生命，速度即希望」的原則，迅速投入救援，守護民眾生命安全。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南南區親水公園驚傳落海！　海巡火速出動黃金海岸尋獲女子

台南勞工領袖大學開訓！16年培育4200人　打造職場菁英

清明掃墓火警頻傳！台南72件　南消籲「不用火」防災

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言　打造安全勤務環境

AI走進醫院日常　雲科大攜手成大！打造醫療數位轉型新路

長輩用AI畫出人生　台東展現數位溫度

抓周、爬行賽齊上陣　雲林寶寶樂幸福熱鬧登場

把關連假食安　台東縣衛生局抽驗26件應景食品

清明推紙錢集中代收　台東守護空氣品質

店員機警通報　大武警成功攔阻假交友詐騙

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

要當判例還是只辦我？若以「公益侵佔」判刑　柯文哲：綠營基金會全都查

台南南區親水公園驚傳落海！　海巡火速出動黃金海岸尋獲女子

台南勞工領袖大學開訓！16年培育4200人　打造職場菁英

清明掃墓火警頻傳！台南72件　南消籲「不用火」防災

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言　打造安全勤務環境

AI走進醫院日常　雲科大攜手成大！打造醫療數位轉型新路

長輩用AI畫出人生　台東展現數位溫度

抓周、爬行賽齊上陣　雲林寶寶樂幸福熱鬧登場

把關連假食安　台東縣衛生局抽驗26件應景食品

清明推紙錢集中代收　台東守護空氣品質

店員機警通報　大武警成功攔阻假交友詐騙

65歲凍齡玉女遭爆談網戀！　害羞認了…被告白：嫁給我吧

北市老闆性侵女藝人！宣傳活動「動粗逞慾」　法官判決出爐

世代差距明顯！Switch登日青少年最愛品牌第二　全年齡跌至59名

【別人的姊姊】開碗只有我有糖？　霸氣姊姊「一動作」反轉結局！

地方熱門新聞

台61線布袋新塭增設交流道

暨大成立ADN台灣支部與國際防災減災接軌

清明連假金門加班機25日開放訂位

桃園購物節成效不如台中　謝美英批行銷乏力

桃園地方創生邁向國際　與日韓馬跨國合作

法國玩具圖書館推動者桃園交流　推永續教育

魏筠批過嶺市二用地政策　一年三變持續空轉

清明掃墓火警頻傳台南72件南消籲「不用火」防災

桃園大園尖山考古館　兒童節親子體驗3/25報名

綠鬣蜥暴增2.5倍侵門踏戶陳亭妃促中央設應變小組鎖定台南熱區移除

南消第六大隊強化火場應變救災能力測驗實戰上陣

史上超省！葛瑪蘭客運祭清明優惠　結合TPASS最高下殺42折

陳亭妃質詢催動南捷進度工程會4月現勘藍線拚10月發包

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言打造安全勤務環境

更多熱門

相關新聞

台南勞工領袖大學開訓！16年培育4200人打造職場菁英

台南勞工領袖大學開訓！16年培育4200人打造職場菁英

台南市勞工局攜手國立成功大學推動終身學習再出發，「勞工領袖大學研習班」24日於成功大學成功校區格致廳舉行開訓典禮，正式展開新一年度培訓課程，期望透過系統性學習，培育具備專業能力與宏觀視野的職場領袖人才。

清明掃墓火警頻傳台南72件南消籲「不用火」防災

清明掃墓火警頻傳台南72件南消籲「不用火」防災

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言打造安全勤務環境

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言打造安全勤務環境

台南教育雙喜臨門！忠孝國中客語教學全國肯定4校奪2金2銀

台南教育雙喜臨門！忠孝國中客語教學全國肯定4校奪2金2銀

台南農產攻進東京！食品展訂單破5.2億黃偉哲率隊打團體戰

台南農產攻進東京！食品展訂單破5.2億黃偉哲率隊打團體戰

關鍵字：

台南南區親水公園落海海巡黃金海岸

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

獨／林秉文遭槍殺　疑捲柬埔寨賭場糾紛惹禍

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

高雄男出院4天遭砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面