台南南區親水公園驚傳落海！　海巡火速出動黃金海岸尋獲女子

▲台南市南區親水公園傳出民眾疑似落海，海巡人員趕赴現場搜救。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導



台南市南區親水公園24日下午驚傳疑似民眾落海事件，海巡署南部分署第11岸巡隊接獲通報後，立即啟動聯合搜救機制，火速派遣人員趕赴現場展開搜索，最終於黃金海岸消波塊發現一名女性民眾，所幸無明顯外傷，已由警方安置。

海巡署表示，24日16時25分接獲台南市消防局第七大隊灣裡消防分隊通報，指稱南區親水公園疑似有民眾落海。第六巡防區指揮部隨即統合轄區救援能量，派遣第一機動巡邏站、興達、白砂崙及頂茄萣安檢所，共出動2車、3機、10人攜帶救生裝備前往救援。



救援人員抵達現場後，初步未發現落海民眾蹤影，隨即擴大搜索範圍，並與消防局及警方合作展開聯合搜救。經過一段時間搜尋，最終在黃金海岸消波塊處發現該名女子，當時她全身濕透、蜷曲抱膝，情緒略顯不穩，但未見明顯外傷。海巡人員立即上前安撫情緒，並協助脫離現場，後續交由台南市警六分局灣裡派出所帶回安置，詳細事發原因仍待進一步釐清。



南部分署第11岸巡隊呼籲，若於港區或岸際發現有人落水或需要協助情形，請立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡將秉持「時間即生命，速度即希望」的原則，迅速投入救援，守護民眾生命安全。



