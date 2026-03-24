　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果「整合平台」Apple Business登場　3功能暫停服務無痛轉移

記者蘇晟彥／台北報導

Apple 24日宣布推出 Apple Business，這個全新的整合式平台提供各式服務，幫助企業輕鬆管理裝置、為團隊成員配備必要的 app 和工具。用戶將可透過Blueprints 幫助企業輕鬆設定員工群組、裝置設定、安全性與 app，快速上手使用，服務預計將在 4 月 14日正式推出。此外，舊有Apple Business Essentials、Apple Business Manager將暫停服務，自動轉移到 Apple Business Connect Business，上列三個用戶將免額外付費即可使用。

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

Apple Business 具備內建的行動裝置管理功能，透過 Blueprints 幫助企業輕鬆設定員工群組、裝置設定、安全性與 app，快速上手使用。此外，顧客現在可使用自有網域名稱設定企業電子郵件、行事曆和目錄服務，獲得順暢且更升級的溝通與協作體驗。Apple Business 也能協助數百萬家企業擴大觸及範圍，並透過 Apple「地圖」、「郵件」、「錢包」、Siri 等服務與在地顧客建立連結。

Apple Business 將於 4 月 14 日 (星期二) 起，在超過 200 個國家與地區推出，Apple Business 推出後，Apple Business Essentials、Apple Business Manager 與 Apple Business Connect 將不再提供。4 月 14 日之後，Business Essentials 客戶將不再被收取裝置管理的每月服務費。現有的 Business Connect 資料，包括已認領的地點、地點卡資訊、照片、組織資訊、帳號資料等，將在 Apple Business 上線時自動轉移。

內建行動裝置管理
 Apple Business 提供內建行動裝置管理 (MDM)，使用者可透過單一介面全面檢視組織內的 Apple 裝置、設定等內容。Apple Business 以往在美國是以 Apple Business Essentials 訂閱形式提供，其設計目標是讓 IT 管理更為簡便，也讓沒有專責 IT 資源的小型企業能輕鬆使用。Apple Business 包括全新 Blueprints 功能，使用者可輕鬆將裝置套用預先設定值和 app，確保一致性與安全性，並為員工提供零接觸部署，使新的 Apple 產品開箱即可使用。

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

Apple Business 將 Apple Business Manager 的適用範圍擴展至超過 200 個國家與地區，並支援更多裝置管理功能，包括：
Managed Apple Accounts：在裝置上對工作和個人資料進行加密分離，讓公司資料保持安全，員工資料維持隱私。Apple Business 整合身分識別服務，包括 Google Workspace、Microsoft Entra ID 等供應商，可藉此為新進員工自動建立 Managed Apple Account。
員工管理： 依職能或團隊建立使用者群組，以指派 app 與角色。組織也可建立自訂角色，依需求管理存取權限。
App 分配：透過 App Store 輕鬆取得並分發 app 給員工與團隊。
Admin API：透過 API 存取裝置、使用者、稽核和 MDM 服務資料，簡化大規模部署。
Mac 上的 Apple Business 顯示 Blueprints 功能。
Mac 上的 Apple Business 顯示設定畫面。
Mac 上的 Apple Business 顯示 Blueprints 功能。
Blueprints 讓使用者可輕鬆將裝置套用預先設定值和 app，確保一致性與安全性，並為員工提供零接觸部署。

生產力與協作管理的新方法
 Apple Business 推出完整整合的電子郵件、行事曆和目錄服務，幫助企業以專業形象順利展開營運。企業可使用自有的自訂網域名稱，或透過 Apple Business 購買新的網域，讓創辦人更方便溝通與協作。這些服務可簡化營運流程，透過行事曆委派等排程工具，以及內建的公司目錄，讓員工能輕鬆與使用者群組連結，並使用個人化聯絡卡。

品牌與地點功能便利整合於單一平台
 先前於 Apple Business Connect 提供的品牌管理工具，現在將透過 Apple Business 提供，使企業更容易設定並管理其品牌和地點在 Apple 各項服務與 app 中的呈現方式。
．品牌檔案： 一致管理在 Apple「地圖」、「錢包」及其他功能與 app 中呈現的品牌名稱、標誌和關鍵資訊。
豐富地點卡：可自訂照片、詳細地點資訊、營業時間及其他實用資訊，內容將顯示於 Apple「地圖」、Safari、Spotlight 等。
．精選內容與自訂操作： 在「地圖」中的地點卡上特別呈現優惠、特別活動、新產品或季節商品。也可以新增訂購或預約等自訂操作，將顧客導向指定的網站或 app。
．地點分析：了解顧客如何在「地圖」上發現並與商家互動，包括搜尋、瀏覽以及點擊操作等相關數據。
．品牌化通訊：在「郵件」app 和「iCloud 郵件」中醒目顯示品牌，以提升辨識度。品牌將顯示於「錢包」中的訂單追蹤畫面，提供更易辨識的顧客體驗。
．iPhone 卡緊收：直接透過 iPhone 收款時，在付款畫面顯示品牌標誌與名稱，以建立信任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果「整合平台」Apple Business登場　3功能暫停服務無痛轉移

睽違七年！SONY推出2款藍牙黑膠唱盤　一鍵啟動、可外連耳機

遠傳電信定調「2026起飛年」　三大新核心放大基礎啟動新成長

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

要當判例還是只辦我？若以「公益侵佔」判刑　柯文哲：綠營基金會全都查

蘋果「整合平台」Apple Business登場　3功能暫停服務無痛轉移

睽違七年！SONY推出2款藍牙黑膠唱盤　一鍵啟動、可外連耳機

遠傳電信定調「2026起飛年」　三大新核心放大基礎啟動新成長

65歲凍齡玉女遭爆談網戀！　害羞認了…被告白：嫁給我吧

北市老闆性侵女藝人！宣傳活動「動粗逞慾」　法官判決出爐

世代差距明顯！Switch登日青少年最愛品牌第二　全年齡跌至59名

【違規釀悲劇】75歲翁闖紅燈過馬路　遭21歲女騎士撞上送醫不治

3C家電熱門新聞

三星手機可以AirDrop了！韓、美搶先上線

快訊／LINE Premium「分批登場」

手機別充到100％？她開啟1設定「電池撐超久」官方也認證

絕版「電競神機」二手機價格狂飆

遠傳電信定調「2026起飛年」

SONY藍牙黑膠唱盤登場

三星高層證實Galaxy S26將支援AirDrop

小宅必備救星！LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機釋放空間　AI洗衣+熱泵乾衣 護衣又省電、一機到底實現家務減法

Apple Business登場

LINE訂閱制本週有望上線

點開網頁就恐被駭　官方建議更新iOS 26

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

快訊／蘋果再突發新品

更多熱門

相關新聞

蘋果罕見預告WWDC26將有AI新進展

蘋果罕見預告WWDC26將有AI新進展

蘋果在 2026 年全球開發者大會（WWDC26）前罕見鬆口，首度於官方新聞稿中直接提及「AI 新進展」，一改過往幾乎不提前透露細節的作風，釋出強烈訊號，顯示今年大會將以人工智慧為核心主軸。

庫克：中國機器人產業令人印象深刻

庫克：中國機器人產業令人印象深刻

陸商務部長見庫克：盼蘋果堅定在中國發展

陸商務部長見庫克：盼蘋果堅定在中國發展

醫師點名「3種水果」：吃了讓人長期快樂

醫師點名「3種水果」：吃了讓人長期快樂

第一款Lightning iPhone正式謝幕

第一款Lightning iPhone正式謝幕

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

獨／林秉文遭槍殺　疑捲柬埔寨賭場糾紛惹禍

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

高雄男出院4天遭砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面