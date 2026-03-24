蘋果「整合平台」Apple Business登場　3功能暫停服務無痛轉移

記者蘇晟彥／台北報導

Apple 24日宣布推出 Apple Business，這個全新的整合式平台提供各式服務，幫助企業輕鬆管理裝置、為團隊成員配備必要的 app 和工具。用戶將可透過Blueprints 幫助企業輕鬆設定員工群組、裝置設定、安全性與 app，快速上手使用，服務預計將在 4 月 14日正式推出。此外，舊有Apple Business Essentials、Apple Business Manager將暫停服務，自動轉移到 Apple Business Connect Business，上列三個用戶將免額外付費即可使用。

Apple Business 具備內建的行動裝置管理功能，透過 Blueprints 幫助企業輕鬆設定員工群組、裝置設定、安全性與 app，快速上手使用。此外，顧客現在可使用自有網域名稱設定企業電子郵件、行事曆和目錄服務，獲得順暢且更升級的溝通與協作體驗。Apple Business 也能協助數百萬家企業擴大觸及範圍，並透過 Apple「地圖」、「郵件」、「錢包」、Siri 等服務與在地顧客建立連結。

Apple Business 將於 4 月 14 日 (星期二) 起，在超過 200 個國家與地區推出，Apple Business 推出後，Apple Business Essentials、Apple Business Manager 與 Apple Business Connect 將不再提供。4 月 14 日之後，Business Essentials 客戶將不再被收取裝置管理的每月服務費。現有的 Business Connect 資料，包括已認領的地點、地點卡資訊、照片、組織資訊、帳號資料等，將在 Apple Business 上線時自動轉移。

內建行動裝置管理

Apple Business 提供內建行動裝置管理 (MDM)，使用者可透過單一介面全面檢視組織內的 Apple 裝置、設定等內容。Apple Business 以往在美國是以 Apple Business Essentials 訂閱形式提供，其設計目標是讓 IT 管理更為簡便，也讓沒有專責 IT 資源的小型企業能輕鬆使用。Apple Business 包括全新 Blueprints 功能，使用者可輕鬆將裝置套用預先設定值和 app，確保一致性與安全性，並為員工提供零接觸部署，使新的 Apple 產品開箱即可使用。

Apple Business 將 Apple Business Manager 的適用範圍擴展至超過 200 個國家與地區，並支援更多裝置管理功能，包括：

Managed Apple Accounts：在裝置上對工作和個人資料進行加密分離，讓公司資料保持安全，員工資料維持隱私。Apple Business 整合身分識別服務，包括 Google Workspace、Microsoft Entra ID 等供應商，可藉此為新進員工自動建立 Managed Apple Account。

員工管理： 依職能或團隊建立使用者群組，以指派 app 與角色。組織也可建立自訂角色，依需求管理存取權限。

App 分配：透過 App Store 輕鬆取得並分發 app 給員工與團隊。

Admin API：透過 API 存取裝置、使用者、稽核和 MDM 服務資料，簡化大規模部署。

Mac 上的 Apple Business 顯示 Blueprints 功能。

Mac 上的 Apple Business 顯示設定畫面。

Mac 上的 Apple Business 顯示 Blueprints 功能。

Blueprints 讓使用者可輕鬆將裝置套用預先設定值和 app，確保一致性與安全性，並為員工提供零接觸部署。



生產力與協作管理的新方法

Apple Business 推出完整整合的電子郵件、行事曆和目錄服務，幫助企業以專業形象順利展開營運。企業可使用自有的自訂網域名稱，或透過 Apple Business 購買新的網域，讓創辦人更方便溝通與協作。這些服務可簡化營運流程，透過行事曆委派等排程工具，以及內建的公司目錄，讓員工能輕鬆與使用者群組連結，並使用個人化聯絡卡。

品牌與地點功能便利整合於單一平台

先前於 Apple Business Connect 提供的品牌管理工具，現在將透過 Apple Business 提供，使企業更容易設定並管理其品牌和地點在 Apple 各項服務與 app 中的呈現方式。

．品牌檔案： 一致管理在 Apple「地圖」、「錢包」及其他功能與 app 中呈現的品牌名稱、標誌和關鍵資訊。

豐富地點卡：可自訂照片、詳細地點資訊、營業時間及其他實用資訊，內容將顯示於 Apple「地圖」、Safari、Spotlight 等。

．精選內容與自訂操作： 在「地圖」中的地點卡上特別呈現優惠、特別活動、新產品或季節商品。也可以新增訂購或預約等自訂操作，將顧客導向指定的網站或 app。

．地點分析：了解顧客如何在「地圖」上發現並與商家互動，包括搜尋、瀏覽以及點擊操作等相關數據。

．品牌化通訊：在「郵件」app 和「iCloud 郵件」中醒目顯示品牌，以提升辨識度。品牌將顯示於「錢包」中的訂單追蹤畫面，提供更易辨識的顧客體驗。

．iPhone 卡緊收：直接透過 iPhone 收款時，在付款畫面顯示品牌標誌與名稱，以建立信任。