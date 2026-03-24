「初衣食午」主廚爆偷吃經理！品牌火速發聲明：兩人停職調查中

▲餐廳主廚與經理遭爆不倫與食安疑慮。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者閔文昱／綜合報導

知名餐廳「YMS by onefifteen 初衣食午」近日陷入輿論風暴，一名女網友在社群平台Threads發文，指控交往3年的主廚男友與店內餐廳經理爆發不倫戀，甚至當場撞見兩人同處一室。對此，業者火速發布正式聲明止血，表示已針對此事件啟動內部調查程序，並即日起暫停主廚及餐廳經理之職務，以釐清相關事實。

品牌強調誠信倫理 即刻停職啟動調查

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業者在聲明中明確指出，品牌的中心價值在於誠信與正直，對於涉及違背社會良善風氣及職場倫理之行為，將採取最嚴謹的態度處理。業者承諾，調查過程將力求公正透明，並依照內部規範進行後續處置，絕不寬貸違反職場倫理之行為。

女網友在貼文中提及，原本計畫提前返國給男友驚喜，卻意外撞見男友與餐廳經理在自家同處一室，讓她情緒潰堤。她進一步揭露男方過去曾有劈腿、嫖妓及欠款未還等私德爭議，並指控該名經理過去亦有介入他人感情之紀錄，兩人甚至在公司內部高調往來，引發同事議論。

爆料內容燒向食安 正宮質疑調查範圍不足

除感情糾紛外，該名女網友更將爭議延燒至食品安全，直指主廚在廚房作業時疑似存在衛生疏失，包含處理魚類後僅以濕布擦拭血跡、未使用清潔劑等，甚至質疑有代替員工簽名、涉及偽造文書等情事，呼籲餐廳應全面檢視監視器，強調廚房衛生攸關廣大消費者的食安權益。

針對餐廳目前的處置，女網友亦提出質疑，認為業者僅針對「過去三個月」進行調查範圍過於狹隘，強調相關證據顯示不當行為早在去年就已發生。她聲稱手中掌握完整照片、對話紀錄與人證，隨時願意配合調查對質。目前該餐廳主廚與經理均已停職，事件真相仍待內部調查後進一步釐清。