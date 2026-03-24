　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

嗆「打台灣就捐4億元」　陸41歲補教名師猝死！

記者蔡紹堅／綜合報導

41歲的中國大陸補教名師張雪峰24日傳出猝死，他所創立的公司晚間證實，張雪峰因心源性猝死，全力搶救無效。去年中共「九三閱兵」時，張雪峰曾激動表示，祖國要統一時，槍聲打響那一天，他至少捐5000萬，整體最起碼捐「一個億」（約4.2億元新台幣）。

張雪峰的微博24日下午突然轉為黑白，引起許多網友議論，並開始有留言指他因心臟問題被緊急送往醫院搶救。

張雪峰所創立的公司蘇州峰學蔚來教育科技晚間9點多發出公告，證實張雪峰已經過世，「親愛的張雪峰老師因心源性猝死全力搶救無效，於3月24日下午3時50分在蘇州逝世。」

▼張雪峰嗆捐錢支持武統。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸網紅張雪峰嗆「捐4億」支持攻台。（圖／翻攝微博）

公告中也提到，張雪峰出身寒門，一生心繫廣大學子，深耕教育產業，始終以捐資助學、助力學子成長為己任，以赤誠之心踐行教育理想，嘉言懿行，啟迪後人。

張雪峰去年組織公司數百名員工觀看中共「九三閱兵」直播，並激動表示，祖國要統一的時候，槍聲打響那一天，他至少捐5000萬，公司帳上永遠有這個錢，整體最起碼捐「一個億」，就是要祖國統一。

張雪峰的言論很快在網路上掀起討論，有人大讚他以實際行動支持統一；但也有人批評他是在吃「愛國飯」，靠激進言論吸引流量。

令人意外的是，不久之後他的抖音、快手、微博、B站、小紅書等社交平台帳號就被禁止關注。微博給出的說明是，「該用戶因違反法律法規或『微博社區公約』被禁止關注。」

張雪峰生於1984年，原本是考研補習機構講師，因一段分析大學志願與科系選擇的演講影片在網路瘋傳而爆紅，他的言語風格非常犀利，擁有不少死忠粉絲，但也常受到批評，名言包含，「很多文科專業，畢業就是失業。」「你學這個專業，未來靠什麼吃飯？」「別用愛好當飯吃，除非你真的很強。」「你家沒背景，就別亂選專業。」「你以為你喜歡，其實只是你沒吃過苦。」

▼張雪峰微博變成黑白。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

嗆「打台灣就捐4億元」　陸41歲補教名師猝死！

陸網紅名師張雪峰驚傳猝逝！公司發訃告證實：全力搶救無效

內存價格暴漲致「舊手機熱銷」　陸老闆驚：以前賣23元也沒人要

王文濤會見美中貿委會代表團：經貿合作不應成為中美「絆腳石」

14歲陸少年被逼輟學3年遭虐死　親戚嘆：長年失禁穿紙尿褲

日自衛隊人員翻墻闖入揚言殺外交官　陸外交部深感震驚：要求立即徹查

台灣首度缺席世貿部長會　陸外交部：一中原則才是參與的政治前提

美伊談了沒「羅生門」　陸官媒諷川普「慫了」：迫切想結束戰爭

長期開燈睡覺！20歲陸女體重飆至100kg還高血壓　醫：別低估小夜燈

全球AI發展重心轉向亞洲　2026博鰲報告：中國已形成規模化落地能力

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

要當判例還是只辦我？若以「公益侵佔」判刑　柯文哲：綠營基金會全都查

嗆「打台灣就捐4億元」　陸41歲補教名師猝死！

陸網紅名師張雪峰驚傳猝逝！公司發訃告證實：全力搶救無效

內存價格暴漲致「舊手機熱銷」　陸老闆驚：以前賣23元也沒人要

王文濤會見美中貿委會代表團：經貿合作不應成為中美「絆腳石」

14歲陸少年被逼輟學3年遭虐死　親戚嘆：長年失禁穿紙尿褲

日自衛隊人員翻墻闖入揚言殺外交官　陸外交部深感震驚：要求立即徹查

台灣首度缺席世貿部長會　陸外交部：一中原則才是參與的政治前提

美伊談了沒「羅生門」　陸官媒諷川普「慫了」：迫切想結束戰爭

長期開燈睡覺！20歲陸女體重飆至100kg還高血壓　醫：別低估小夜燈

全球AI發展重心轉向亞洲　2026博鰲報告：中國已形成規模化落地能力

65歲凍齡玉女遭爆談網戀！　害羞認了…被告白：嫁給我吧

北市老闆性侵女藝人！宣傳活動「動粗逞慾」　法官判決出爐

世代差距明顯！Switch登日青少年最愛品牌第二　全年齡跌至59名

馬筱梅遭疑找代孕、假肚皮　回嗆黑粉：白眼翻到後腦勺

大陸熱門新聞

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陸補教名師張雪峰驚傳猝逝！公司發訃告證實

黃金「九連跌」周大福先不漲…他嘆：已虧46萬

長期開燈睡覺！20歲女體重飆至100kg還高血壓

嗆「打台灣就捐4億」　陸41歲補教名師猝死

美伊談了沒「羅生門」　陸官媒諷川普「慫了」

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

日自衛隊人員翻墻闖入揚言殺外交官　陸外交部深感震驚

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城 發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

又來了　中國海警再闖金門海域

20歲女脖子痛1週竟患「胃癌」已全身轉移

上海迪士尼「米妮包子」售價325元 陸網吵翻：可以自己帶食物啊

內存價格暴漲舊手機熱銷　他驚：壞的也有人收

更多熱門

相關新聞

陸補教名師張雪峰驚傳猝逝！公司發訃告證實

陸補教名師張雪峰驚傳猝逝！公司發訃告證實

大陸補教網紅張雪峰（張子彪）相當知名，過去在課程上慷慨激昂的模樣深受大陸網友喜歡，怎料24日傳出張雪峰心跳停止、人在搶救的消息，瞬間在大陸網路上引起極大討論。對此，張雪峰所屬的公司更新訃告，證實了張雪峰已經搶救無效身亡的消息。

陸爭議補教網紅多平台遭封 曾高呼「祖國統一」捐1億

陸爭議補教網紅多平台遭封 曾高呼「祖國統一」捐1億

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

天價神酒一瓶25萬！太上老君托夢研發

天價神酒一瓶25萬！太上老君托夢研發

關鍵字：

張雪峰

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

獨／林秉文遭槍殺　疑捲柬埔寨賭場糾紛惹禍

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

高雄男出院4天遭砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面