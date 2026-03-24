嗆「打台灣就捐4億元」　陸41歲補教名師猝死！

記者蔡紹堅／綜合報導

41歲的中國大陸補教名師張雪峰24日傳出猝死，他所創立的公司晚間證實，張雪峰因心源性猝死，全力搶救無效。去年中共「九三閱兵」時，張雪峰曾激動表示，祖國要統一時，槍聲打響那一天，他至少捐5000萬，整體最起碼捐「一個億」（約4.2億元新台幣）。

張雪峰的微博24日下午突然轉為黑白，引起許多網友議論，並開始有留言指他因心臟問題被緊急送往醫院搶救。

張雪峰所創立的公司蘇州峰學蔚來教育科技晚間9點多發出公告，證實張雪峰已經過世，「親愛的張雪峰老師因心源性猝死全力搶救無效，於3月24日下午3時50分在蘇州逝世。」

▼張雪峰嗆捐錢支持武統。（圖／翻攝微博）



公告中也提到，張雪峰出身寒門，一生心繫廣大學子，深耕教育產業，始終以捐資助學、助力學子成長為己任，以赤誠之心踐行教育理想，嘉言懿行，啟迪後人。

張雪峰去年組織公司數百名員工觀看中共「九三閱兵」直播，並激動表示，祖國要統一的時候，槍聲打響那一天，他至少捐5000萬，公司帳上永遠有這個錢，整體最起碼捐「一個億」，就是要祖國統一。

張雪峰的言論很快在網路上掀起討論，有人大讚他以實際行動支持統一；但也有人批評他是在吃「愛國飯」，靠激進言論吸引流量。

令人意外的是，不久之後他的抖音、快手、微博、B站、小紅書等社交平台帳號就被禁止關注。微博給出的說明是，「該用戶因違反法律法規或『微博社區公約』被禁止關注。」

張雪峰生於1984年，原本是考研補習機構講師，因一段分析大學志願與科系選擇的演講影片在網路瘋傳而爆紅，他的言語風格非常犀利，擁有不少死忠粉絲，但也常受到批評，名言包含，「很多文科專業，畢業就是失業。」「你學這個專業，未來靠什麼吃飯？」「別用愛好當飯吃，除非你真的很強。」「你家沒背景，就別亂選專業。」「你以為你喜歡，其實只是你沒吃過苦。」

▼張雪峰微博變成黑白。（圖／翻攝微博）

