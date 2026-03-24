色連長關門猥褻女部屬！怨老婆「沒行夫妻之事」告白再摸臀

▲一名女軍官遭連長多次猥褻，憤而報警。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者閔文昱／綜合報導

台北地方法院近日審結一起軍中性騷案件，一名連長阿明（化名）利用職務權勢，在辦公室內對女軍官花花（化名）伸出狼爪。判決指出，該名連長不僅強行擁抱、撫摸臀部，甚至還以「婚姻不順」為由吐露私事並告白，最終遭依利用權勢猥褻罪判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。

深夜關門談公事 突吐「沒行夫妻之事」告白

判決指出，化名「阿明」的連長，掌握連上人事考評與任務分配權；女軍官「花花」則為其直屬下屬。2025年3月7日晚間，兩人在營區辦公室進行公務交接時，阿明明知軍中規定不得異性獨處，仍刻意關上辦公室門。

過程中，阿明先向花花吐露婚姻困擾，稱「老婆最近都沒有行夫妻之事」，隨後更突然表示「有點喜歡妳」，接著靠近牽手並連續擁抱2次，過程中撫摸其背部與臀部，行徑明顯逾越職場界線。

▲台北地方法院。（圖／翻攝自Google街景地圖）

顧忌階級不敢反抗 事後崩潰求助報警

花花當下因對方為直屬長官，且掌握考績與升遷權限，加上軍中階級分明，擔心反抗恐影響未來發展，只能僵住忍受。直到晚間10時許才離開辦公室。

她離開營區後，隨即向前來接送的男友傾訴，返家後也向父親與家人哭訴遭遇。雖一度因顧慮職涯未立即報警，但在後續場合中，阿明仍試圖有肢體接觸，讓她最終在男友陪同下報警提告。

法院不採信辯詞 認定利用權勢判刑1年

面對指控，阿明否認犯行，辯稱只是關門訓話，並無肢體接觸。不過法院認為，被害人證詞前後一致，且有親友證詞佐證情緒反應，具高度可信性。

法官指出，軍中上下階級關係明確，長官對部屬具有實質影響力，容易形成壓力結構。阿明正是利用此種權勢，使花花在恐懼與顧慮下難以拒絕，已構成犯罪。審酌其犯後否認且未和解，最終判處有期徒刑1年。