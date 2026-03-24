ET專訪／揭露罵跑「橘子」始末　柯文哲稱沒聯絡：不給理由再押我

▲台北市前市長、台灣民眾黨創黨主席柯文哲，24日在京華城案台北地院一審宣判前，接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

「橘子」許芷瑜滯留國外被通緝，是柯文哲於京華城案偵審期間被羈押約1年的原因之一，柯曾說「橘子」是「愛玩的小孩」、「只負責買便當」，檢方咬定「橘子」是替柯管錢的關鍵隨行秘書，網友敲碗柯叫「橘子」回台說清楚講明白，柯今（24日）在京華城案台北地院一審宣判前夕受訪，揭露「橘子」干涉他發言、2人翻臉的始末，但他也不希望「橘子」這時候回來、「何必多一個人被關！」

柯文哲在一審庭訊時說過，選完2024年總統不久，「橘子」和他意見不合，就離職去日本念語言學校，日前受訪更說「橘子」是被他罵跑的，但柯從沒細說2人主從關係為何決裂。

▲台北市前市長、台灣民眾黨創黨主席柯文哲，24日在京華城案台北地院一審宣判前，接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯今接受《ETtoday新聞雲》專訪，被問到外界多半不認為「橘子」如他所說，只是「愛玩的小孩」、「只負責買便當」，能否還原「橘子」為何離開他的團隊，柯表示這件事講起來很複雜，但故事其實很簡單，2024年他選完總統，全省到處走，有一次到了屏東，周典論的朋友問他，「周典論被押這麼久，你有沒有要幫他講話」。

周典論是屏東縣議會國民黨籍議長，涉花錢找樁腳替郭台銘收購參選總統連署書、違反《總統副總統選舉罷免法》，偵審期間從2023年12月被羈押禁見到隔年2024年7月，才獲屏東地院裁定交保150萬元。

柯文哲說告訴對方，自己不能沒事主動出來講這個，要對方不如安排記者發問、他來發表個意見。柯說當時只覺得「反正就周典論的朋友拜託我嘛」，沒想到「橘子」打電話給周榆修打小報告，說「市長（指柯）要替那個周典論講話」。

▲柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪，聲稱「橘子」若回台，也是被關而已。（圖／記者黃哲民攝）

結果周榆修打電話給他問說：「欸，這個，我們需要去淌這趟渾水嗎？」

柯文哲說當下生氣把「橘子」罵一頓，說「有時候我答應人家幫忙，那妳，妳只是一個隨行，怎麼現在變成在監督我，呃，監督我講話的人？」、「欸！我是老闆，妳只是一個隨行，現在變成在監督我了？」

柯苦笑說現在年輕人是這樣，你罵他罵到不爽，他就辭職啦，因為「橘子」以前1年去日本12次，辭職後，就去日本念語言學校，「故事就這麼簡單」，所以京華城案發生前，她早就走了，忘了是2024年的7月還是幾月，不是一下子就罵跑，是先請假再辭職。

柯承認不滿「橘子」那次打電話告訴周榆修的舉動，幕僚常擔心他說話會扣分會什麼的，但他認為「我們人活在世界上，常常有些不見得說這個，一定會加分」。

▲柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪，篤定表示「橘子」不是掌櫃、不是管錢的人。（圖／記者黃哲民攝）

但被問到「橘子」被檢方視為案情重要的關鍵角色，自己也因「橘子」未到案而被羈押，難道不希望她回來協助調查，或許可以把事情講清楚。

柯文哲舉例同案被告、他的高中同學李文宗「為何被關（羈押）11個月？」、「要不要看鏡新聞怎麼寫的？哇，講到他變成什麼地下黨主席，什麼都跑出來」，他看到李文宗那個樣子，知道「橘子」若到案，「回來是被關而已還能怎樣」，不如一審判完再回來。

柯強調「李文宗那個才是冤獄！完全沒有任何證據！」因為李文宗掛名他的總統競選總部財務長，就被押起來、想說能不能讓李文宗招出什麼。

再被問到是否不希望「橘子」回來，柯文哲說：「不知道，我何必多一個人被關！」他也沒跟「橘子」聯繫，被關在看守所期間當然沒辦法聯絡，交保後「我很聰明，知道一定會被監視、被監聽，所以我不會去聯絡被告，呵呵！我不會讓你們找一個理由再把我押回去！以為我笨嗎！」

檢方認為柯文哲故意淡化「橘子」的重要性，指證據顯示「橘子」不僅替柯管錢，包括經手柯在市長辦公室邊踩飛輪、邊收下陳盈助透過邱清章捐的300萬元，還用皮箱拉走妙天捐的1000萬，「橘子」更穿針引線安排柯私訪沈慶京，並提醒柯在媒體報導的風口浪尖，別跟沈碰面。

對此，柯今受訪強調「橘子」只是陪他跑行程，說「橘子」能處理些什麼事、要看怎麼定義，但柯篤定說「她不是掌櫃，就是這麼簡單！她不是管錢的人！」人家捐錢也不會是「橘子」在收，「她就是一個叫她去做什麼就做什麼的人，就這麼清楚！」