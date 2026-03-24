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台南勞工領袖大學開訓！16年培育4200人　打造職場菁英

▲台南勞工領袖大學開訓典禮於成功大學舉行。（記者林東良翻攝，下同）▲課程採階梯式培育，強化勞工職場競爭力。（記者林東良翻攝，下同）▲新增AI與ESG課程，協助學員掌握未來趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南勞工領袖大學開訓典禮於成功大學舉行。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局攜手國立成功大學推動終身學習再出發，「勞工領袖大學研習班」24日於成功大學成功校區格致廳舉行開訓典禮，正式展開新一年度培訓課程，期望透過系統性學習，培育具備專業能力與宏觀視野的職場領袖人才。

▲台南勞工領袖大學開訓典禮於成功大學舉行。（記者林東良翻攝，下同）▲課程採階梯式培育，強化勞工職場競爭力。（記者林東良翻攝，下同）▲新增AI與ESG課程，協助學員掌握未來趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

開訓典禮由成功大學推廣教育中心主任辛致煒、台南市勞工局長王鑫基等人共同出席，並邀集相關單位與學員齊聚一堂，鼓勵在職勞工透過持續進修，強化職能與競爭力，為未來職涯發展奠定基礎。

▲台南勞工領袖大學開訓典禮於成功大學舉行。（記者林東良翻攝，下同）▲課程採階梯式培育，強化勞工職場競爭力。（記者林東良翻攝，下同）▲新增AI與ESG課程，協助學員掌握未來趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，「勞工領袖大學」自民國100年開辦以來，已邁入第16年，累計培訓超過4200人次，成為台南重要的人才培育平台。他指出，課程不僅提供實務知識，也協助勞工提升軟實力，完成研習後除可取得市府與成功大學雙證書，更可獲得學分證明，為職涯發展加分。

他強調，持續學習是提升競爭力的關鍵，期盼學員在課程中勇於跨域思考、培養創新能力，進一步帶動企業與城市整體發展。

▲台南勞工領袖大學開訓典禮於成功大學舉行。（記者林東良翻攝，下同）▲課程採階梯式培育，強化勞工職場競爭力。（記者林東良翻攝，下同）▲新增AI與ESG課程，協助學員掌握未來趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

辛致煒指出，今年課程再度優化，採「研習班、精進班、菁英班」階梯式培育模式，從基礎知識到實務應用，再到策略與前瞻思維逐步深化，內容涵蓋勞動權益、職業安全、工會法規與管理知能等核心領域。

此外，今年也新增AI應用與ESG永續治理等課程，協助學員掌握最新趨勢，提升面對未來挑戰的能力。延續廣受好評的「鬥陣來走走成大」特色課程，讓學員在學習之餘，也能認識台南在地文化。

▲台南勞工領袖大學開訓典禮於成功大學舉行。（記者林東良翻攝，下同）▲課程採階梯式培育，強化勞工職場競爭力。（記者林東良翻攝，下同）▲新增AI與ESG課程，協助學員掌握未來趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

參與學員也分享學習動機，林昌隆表示，透過工會推薦報名，希望將所學回饋職場；周慧雯則指出，曾聽聞課程收穫豐富，因此今年特別報名參加，期待精進自我能力。

勞工局表示，勞工是城市發展的重要基石，透過系統性培訓與資源整合，將持續培育具備專業素養與領導能力的勞工幹部，協助企業與產業升級，打造更具競爭力的台南。

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