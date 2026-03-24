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ET專訪／橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

▲柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲接《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：陳家祥、陶本和、蘇靖宸

◎攝影：劉亮亨、鄭遠龍、鄭毓齡、林敬旻

京華城案26日一審宣判，針對「橘子」許芷瑜在案情中的角色，民眾黨創黨主席柯文哲今（24日）接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，「她不是掌櫃，她不是管錢的，外界捐錢不會透過她、錢也不是她在收」；是否曾希望橘子回來，將事情講清楚？柯說，李文宗有什麼理由被關押11個月，橘子回來就是被關而已，「何必多一個人被關？」

檢方鎖定京華城案、政治獻金案後，過去曾是柯文哲隨行幕僚的「橘子」許芷瑜，被鎖定為關鍵證人，但她2024年8月後就出境未歸，甚至被法務部發布通緝。如今官司即將一審宣判，許在案件中的角色仍備受外界關注。

柯文哲今接受專訪時說，當初橘子因生涯規劃離職去日本念語言學校，很早就離開團隊。至於是否曾希望她回來？柯表示，看到李文宗那個樣子，回來就是被關而已，「李文宗有理由被關11個月嗎？李文宗被關的理由是什麼？」

柯文哲提到，看看鏡新聞把橘子寫成什麼樣子？講到變地下黨主席，「我要是看到鏡新聞寫成這樣，我就等你們一審判完再回來，我是要回來給你們關是不是？」

柯文哲強調，李文宗真的是冤獄，「李文宗完全沒有任何證據，因為他掛『競總財務長』，就因為這理由，（關押）看你會招什麼」。

而是否希望橘子回來，將事情講清楚？柯文哲說，李文宗直接被押在裡面，「何必多一個人被關？我關在裡面當然沒辦法聯繫，出來我知道一定被監聽，所以我不會去聯絡被告，不會讓檢方找一個理由再把我押回去」。

記者追問，橘子在團隊的角色到底是什麼？是否有處理什麼事情？柯文哲笑說，處理事情看怎麼定義，「但是她不是掌櫃，她不是管錢的，外界捐錢不會透過她、錢也不是她在收」。

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