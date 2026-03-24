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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅名師張雪峰驚傳猝逝！公司發訃告證實：全力搶救無效

▲▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

▲大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸補教網紅張雪峰（張子彪）相當知名，過去在課程上慷慨激昂的模樣深受大陸網友喜歡，怎料24日傳出張雪峰心跳停止、人在搶救的消息，瞬間在大陸網路上引起極大討論。對此，張雪峰所屬的公司更新訃告，證實了張雪峰已經搶救無效身亡的消息。

突發死訊　大頭貼驚轉黑白

綜合陸媒報導，張雪峰是大陸的網紅輔導講師，先前因為一段教導學子考取研究所、大學的學系選擇影片，迅速在網路上走紅，也因此受到無數粉絲愛戴。

怎料大陸社群平台微博上24日突然出現許多「張雪峰心臟驟停」的消息，瞬間引起極大討論，甚至直接衝上微博的熱搜關鍵字，讓許多粉絲感到擔憂，在張雪峰的微博發文詢問實際情況。

▲▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

對於這項消息，張雪峰並未做出回應，且還將微博、抖音等社群軟體帳號的大頭貼改為黑白色，雖然沒過多久便將顏色換回，但仍迅速被截圖。

助理不清楚狀況　公司發聲證實身亡

許多網友對此震驚直呼，「希望張老師平安」、「希望只是營銷號以訛傳訛」、「身體才是本錢」、「希望張老師平平安安的」、「張雪峰在網上非常紅、非常火」、「突然就網傳進醫院了。」

後續有媒體詢問張雪峰的助理萬霞，不過萬霞表示，目前人不在蘇州，而是在四川成都，並不清楚這件事情的真實性。

對此，張雪峰所屬的蘇州峰學蔚來教育科技有限公司24日晚間發布訃告，證實張雪峰下午3點50分因為心因性猝死，經過搶救後仍不治身亡。

▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸補教名師張雪峰傳出猝逝消息，公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

 
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