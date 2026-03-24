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快訊／國3北上火燒車！整輛自小客「燒成火球」　傷亡不明

記者黃彥傑、閔文昱／台北報導

國道驚傳火燒車事件！今（24）日晚間約20時45分，國道三號北上15.7公里處（南港系統路段）發生一起自小客車起火事故，現場火勢猛烈，整輛車幾乎陷入火海。

▲國3南港系統火燒車，車輛全面燃燒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲國3南港系統火燒車，車輛全面燃燒。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

從現場畫面可見，車輛停靠外側車道，火焰不斷竄出，濃煙直竄天際，情況相當驚險。消防單位獲報後迅速趕抵現場，立即佈線灌救控制火勢，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。至於事故是否造成人員傷亡，仍有待相關單位持續掌握。

▲國3南港系統火燒車，車輛全面燃燒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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