快訊／國3北上火燒車！整輛自小客「燒成火球」　傷亡不明

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場17日中午發生火警，現場為銧昊股份有限公司存放光電模組之置料場，消防局接獲通報後出動大批人車前往搶救，火勢於下午4時7分左右獲得控制，燃燒面積約8000平方公尺。不料18日清晨6時現場又冒出白煙，消防局再度出動消防車及怪手，於上午7時30分撲滅並持續灑水降溫，所幸全程無人員傷亡。