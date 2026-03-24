點名京華城案「萬惡之源」是林欽榮！沈慶京曝3個擔憂

▲沈慶京24日發布長文，強調案件會演變成這樣，萬惡之源「始於林欽榮」。（資料照／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

京華城案爆發至今受到社會矚目，案件一審預計26日宣判。對此，威京集團主席沈慶京24日發布長文強調此案會演變成這樣，萬惡之源「始於林欽榮」，同時也透露了自己的3項擔憂，不明白為何為維護股東權益依法陳情，如今權益未獲恢復，反而遭到羅織入罪，「這正是我的擔心。」

痛批林欽榮坑害京華城 沈慶京自揭陳情始末

沈慶京在文中直指，京華城案演變至此，「可謂萬惡之源始於林欽榮」。他透露106年曾台大法律系教授蔡茂寅曾向他宣稱能擺平林欽榮，當時監察院已糾正台北市政府，決議京華城基準容積率由392％回復為560％，不過林欽榮不肯報都委會更正。隨後蔡茂寅前來索賄，但他拒絕行賄，怎料後續林欽榮在都委會上，突擊式沒收京華城建照上原有的「120,284平方公尺樓地板面積」保障，才迫使公司提起行政訴訟與陳情。

沈慶京質疑，檢察官林俊言指控陳情違法，卻不提行政訴訟違法，顯見心態偏頗，並重申柯文哲從未圖利他個人或京華城。

▲沈慶京24日發布長文，強調案件會演變成這樣，萬惡之源「始於林欽榮」。（資料照／記者黃哲民攝）



合法獻金遭扣行賄帽子 質疑1500萬金流極其荒謬

針對起訴書內容，沈慶京表達了三項擔心。第一，他強調捐給民眾黨的210萬元是合法政治獻金，初衷是支持第三勢力，若有心行賄絕不會採取公開捐款。

第二，對於檢方指控Excel表記載的「1500」即為賄款，沈慶京怒批推論草率，指出該筆資金與他銀行提款紀錄、證人證詞完全對不上，且15公斤重的現金不可能在眾目睽睽的動土典禮上交付，此舉嚴重踐踏證據裁判原則。

捐款協會本為更生公益 憂心維權行動被羅織入罪

沈慶京最後一項擔心，在於捐款給華夏關懷協會等組織被曲解。他表示自己曾有幫派背景，脫離後長期致力於協助更生人重生，捐款是為延續善行，並不清楚協會內部的資金調度，不應被解讀為行賄。

他感嘆，憲法賦予人民陳情權，京華城是為爭取被官員非法坑掉的股東權益，如今權益未獲恢復，自己反而遭到羅織入罪，期盼法官能查明真相，以理性客觀態度審理。