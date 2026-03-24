國家表演藝術中心董監事名單出爐　楊其文為新任董事長

▲國表藝中心公布第4屆董事長為楊其文，曾在早期於兩廳院擔任總監時，提出園區開發構想。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

國家表演藝術中心現（第3）屆董監事將於4月1日屆滿，文化部今（24）日宣布，第4屆董監事已依規定報請行政院核定，並由國立台北藝術大學前校長暨戲劇學院退休教授楊其文接任董事長。

文化部長李遠特別感謝第3屆董事長高志尚及全體董監事的付出，相信在歷屆董監事建立的穩固基礎上，第4屆董監事也將帶領即將滿40年的兩廳院及所有國表藝成員，繼續擔任推進台灣整體表演藝術發展的重要推手。

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李遠表示，第3屆國表藝董監事任職期間，正面臨疫後表演藝術重振及改制行政法人10周年的重要時刻，三館一團不僅迅速讓整體表演藝術能量回復疫前，更持續打造多元且具創新性的作品及服務，年年再創觀眾人數高峰；同時間亦積極擴展國際交流，為國內觀眾帶入國際表演藝術視野，亦將台灣的傑出作品帶向世界。尤其董事長高志尚以知名企業家及資深古典音樂迷的身分，投注心力帶動國家表演藝術的整體發展，寫下令人印象深刻的一頁。

李遠指出，依《國家表演藝術中心設置條例》規定，國表藝董事長為無給職，且須遵守嚴格的利衝規範，代表須以更超然無私的精神奉獻公共事務，因此他特別在徵詢各界推薦後，報請行政院核定邀請楊其文為董事長。

李遠說，楊其文是少數同時兼具建築設計、劇場管理、舞台設計的表演藝術界專業人士，在國立台北藝術大學服務期間，曾任戲劇學院院長、研發長、總務長、校長等職，學生遍布劇場界，並積極推動國際交流，亦擅長於行政治理及校務基金的開源節流等。

他表示，以楊其文的學術與實務專業背景及經歷，對於國表藝的永續經營、與社會互動關係、國家表演藝術視野、國際對話等各方面，都能更加創新與提升。

特別的是，兩廳院即將迎接40年的時刻，為提升整體國際型專業場館的「藝文推廣廊道暨地面景觀設施」正進行中，這個攸關兩廳院室內外縫合的計畫，是建館後最大的工程，最早即由楊其文於兩廳院擔任總監時提出「國家兩廳院園區開發」構想，後由國表藝董事長朱宗慶、高志尚尋找資源重新擘劃，並付諸實現。

如今連結捷運及兩廳院，擁有大小排練室、推廣空間、服務區等，以及大小森林區、戶外車阻區等整體景觀的工程，也將在楊其文帶領的新任董監事會任內完工，更顯其特殊的意義。

文化部表示，依《國家表演藝術中心設置條例》，國表藝董監事任期4年，第4屆將自2026年4月2日至2030年4月1日，董監事除具有表演藝術、文化教育、企業經營管理等各領域專業，也兼顧族群、區域及性別平衡考量。

第4屆董事共15位，續聘董事包括：于國華（國立台北藝術大學研發長暨藝術行政與管理研究所副教授）、郭玲玲（財團法人奇美博物館基金會董事長）、陳沁紅（國立台灣師範大學音樂系教授）、陳建甫（財團法人陳啟川先生文教基金會董事長），以及李靜慧（文化部政務次長）、吳志中（外交部政務次長）、張廖萬堅（教育部政務次長）。

新聘董事包括：王孟超（劇場舞台設計家）、李永豐（財團法人紙風車文教基金會創辦人）、吳榮順（國立台北藝術大學音樂學院兼任教授）、何曉玫（Meimage Dance創辦人暨藝術總監）、林茂賢（國立台中教育大學台灣語文學系副教授）、劉富美（鋼琴家及音樂教育家）、懷劭・法努司Faidaw Fagod（原舞者舞團榮譽藝術總監）。

第4屆監事5位，續聘監事為吳美芍（文化部主計處處長）。新聘監事包括：吳靜吉（國立政治大學創新與創造力研究中心名譽教授）、林鈞堯（資誠聯合會計師事務所前副所長）、陳明順（筆名陳雨航，作家及前出版人）、蘇昭英（財團法人國家文化藝術基金會前執行長）。