徐春鶯受中共指示助選遭起訴　民眾黨籲檢調公正客觀、勿枉勿縱

▲徐春鶯因受中共指示助選，遭新北檢起訴求處重刑。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯，因受中共指示為指定候選人站台造勢，依反滲透法等罪起訴。對此，民眾黨聲明，基於無罪推定原則，在法院正式判決確定前，任何國民的合法權益均應受到保障，不該在判決定讞前就受到輿論追殺，呼籲檢調與司法機關應秉持公正客觀立場，務必勿枉勿縱，嚴格遵循正當法律程序，切莫讓司法淪為執政黨抹紅抹黑在野黨的政治工具。

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉，因長期與中共組織往來並匯報國內政情，並受中共指示替指定候選人站台造勢，新北地檢署今依反滲透法等罪起訴並求重刑。

民眾黨聲明，作為民主法治國家，司法獨立與程序正義是支撐社會的基石。民眾黨對此案立場始終如一，基於無罪推定原則，在法院正式判決確定前，任何國民的合法權益均應受到保障，更不該在判決定讞前就受到輿論追殺形同社會性死亡。

民眾黨呼籲檢調單位與司法機關，應秉持公正客觀之立場，務必「勿枉勿縱」，嚴格遵循正當法律程序，切莫一再讓司法淪為執政黨抹紅抹黑在野黨的政治工具。

民眾黨指出，今日新北地方檢察署新聞稿指出，徐春鶯「依滲透來源指示，於111年臺北市市長選舉、113 年總統選舉，為候選人宣傳、站台、亮相造勢」，即認定徐春鶯涉及不法，卻無對外公布實質證據；社會看不到證據，只看得到檢調藉此指涉，徐春鶯站台之候選人亦有涉及不法情事，藉此抹紅操弄輿論，企圖將本黨與中共進行不當連結，不僅離譜更屬無稽。

起訴內容另提及所謂「以動員陸配為籌碼，向政黨索取不分區席次」等說法 ，更是再次重演如京華城案編故事、寫科幻小說羅織入罪之醜陋手段，檢調自行腦補推理、憑著連連看、編故事，再將其虛幻指控寫進起訴書，藉由媒體輿論散佈，背後目的昭然若揭。

民眾黨說，當政府慣用以黨檢媒一條龍的手法，對政治異己進行無下限的追殺，不僅是對特定政黨的傷害、更是在摧毀國家司法公信力。徐春鶯一案，光是在案件調查期間，部分媒體與政客便急於定調，刻意將其與柯文哲前主席進行不當連結 ，其目的顯然在於政治鬥爭，而非追求真相。

民眾黨重申，司法應回歸證據、回歸法庭，而非淪為政治惡鬥的延伸戰場。執政者更不應藉個案操作，持續污名化陸籍新住民，以國家安全之名，行政治打壓之實，繼續重創司法公信力、撕裂社會信任與國家團結。