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太早睡竟會增加死亡風險！最新研究曝「黃金時間段」

▲▼不睡過頭方法。（圖／Pexels）

▲為何早睡會增加全因死亡、心血管疾病風險，研究指出這往往並非自律，而是身體提早疲勞的訊號。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

睡眠並非睡愈久愈好，入睡時間點更是關鍵！營養師老辜引述最新世代研究指出，睡眠與死亡風險呈現「U型關係」，過早或過晚就寢皆不利健康。研究證實，最佳睡眠區間為晚上11點入睡、清晨6點起床，睡足7小時與最低死亡風險相關。若在晚上9點前過早入睡或每日睡超過8小時，反而會增加全因死亡與心血管疾病風險。

生理時鐘是長壽關鍵　過早入睡恐是發炎警訊

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為何「早睡早起」不一定全然正確？研究當中指出，晚上9點前入睡往往不是因為自律，而是身體提早疲勞的訊號，可能與慢性發炎、代謝異常或情緒問題有關。

此外，長時間躺在床上會導致睡眠品質下降及白天活動量不足，形成健康惡性循環。專家建議，理想的睡眠應建立在穩定的「生理時鐘」，讓身體在固定時間進入修復狀態。

▲▼睡眠。（圖／Unsplash）

▲為何早睡會增加全因死亡、心血管疾病風險，研究指出這往往並非自律，而是身體提早疲勞的訊號。（示意圖／免費圖庫Pexels）

追求規律勝過多睡　11點入睡成現代人挑戰

針對現代人難以達成早睡的現狀，老辜坦言，要求在晚上11點入睡對多數人而言已具挑戰性，但與其盲目追求「早睡」或「多睡」，不如維持適當的睡眠長度並建立規律作息。

研究中也提醒，每個人的作息節律不同，但若能長期維持在黃金區間內自然醒來，對心理與生理健康都有顯著幫助，避免因睡眠時長過度波動而造成身體負擔。

建立穩定作息節律　別讓睡眠變成心理壓力

對於無法落實「11點睡、6點醒」的族群，老辜也認為不必過度焦慮，重點在於避免極端的睡眠模式。與其在週末報復性補眠，不如每日維持固定長度的優質睡眠。

老辜幽默表示，雖然維持規律作息需要極大毅力，但只要能減少長時間臥床及過度補眠的習慣，就能有效降低潛在的心血管風險，讓睡眠真正發揮修復身體的功能。

 
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