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瑜珈境爆倒閉！負責人失聯「學員剛繳32萬」　北市稽查竟還在上課

▲▼ 知名瑜珈教室近期爆發無預警歇業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑜珈境驚傳無預警停業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同

記者閔文昱／綜合報導

基隆知名瑜珈教室「瑜珈境」經營逾10年，近期卻爆出無預警停業風波。業者24日突發公告指出，因負責人失聯，導致公司營運及財務管理無法正常運作，即日起全面停止課程與入場服務。消息曝光後，包含基隆、台北、高雄三地據點全面停擺，不少學員都是到場上課才發現教室早已人去樓空，甚至有人剛繳數十萬元學費，權益受損嚴重。

據了解，已有上百名學員與教師出面陳情，指控業者收費後無預警停課，還有教師控訴遭誘導投資入股，金額高達數百萬元。學員也透露，該教室多年來不時傳出財務問題，外籍教師逐漸流失，營運狀況早有異常跡象。

北市稽查驚見仍在上課　教師無薪苦撐

儘管業者公告停業，台北市政府法務局與教育局24日下午前往仁愛路據點稽查時，卻發現現場仍有教師與學員持續上課。大門雖張貼暫停營運公告，但教室內仍有課程進行，情況罕見。

進一步了解後發現，多數授課老師已長期未領到薪資，也無法聯繫負責人，仍選擇繼續授課，主要是基於師生情感；另有參與「師徒計畫」的培訓學員，為累積教學經驗而免費上課。學員指出，課程多透過APP以信用卡付款，目前系統仍可正常預約課程，顯示營運與實際狀況出現嚴重落差。

▲▼ 知名瑜珈教室近期爆發無預警歇業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

履約保證僅200萬　北市已受理申訴

台北市法務局統計，截至24日晚間6時止，已接獲2件消費爭議申訴案。經查，「瑜珈境」有向明台產物保險投保「短期補習班履約保證保險」，並持續續保至2026年12月14日，保額為200萬元。

不過，相較於動輒數十萬甚至上百萬元的學費金額，外界質疑保額恐難以完全填補損失。北市教育局表示，將進一步釐清受影響會員人數、收費方式及理賠機制，同時展開行政調查，以確認業者是否涉及違規。

基隆市府將勒令歇業　啟動退費機制

基隆市政府則指出，已著手依規定辦理廢止設立程序，後續將勒令歇業並啟動履約保證機制。依規定，學員可依剩餘課程比例申請退費，但須待主管機關完成認定程序。

不過，地方民代也質疑，依法須認定「停止營運逾3個月」才能進一步處理，恐延誤消費者求償時程，呼籲市府儘速認定停業起始日，避免業者脫產，影響學員權益。

消保官提醒：刷卡族速申請爭議款

消保官提醒，若因停課導致權益受損，曾以信用卡支付費用的學員，應儘速向發卡銀行申請爭議帳款賠付，並備齊相關證明文件，以利銀行審核。

此外，參與「瑜珈師資培訓課程」者，由於屬於培訓性質而非單純消費關係，恐無法適用消費爭議處理機制，須循司法途徑另行主張權益。主管機關也呼籲所有會員保留收據與合約，以利後續求償。

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