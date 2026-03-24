ET專訪／要當判例還是只辦我？若以「公益侵佔」判刑　柯文哲：綠營基金會全都查

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城案，官司預計26日一審宣判。柯文哲今（24日）接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，若北檢執意要辦他公益侵佔，台灣以前、以後都有選舉，「現在辦柯文哲是要當判例嗎？還是擺明只辦柯文哲？」柯直言，若用那個基金會辦他，那從小英基金會、新境界基金會、超越基金會，每一條都拿出來查。

談到日前去上國家治理學院關於政治獻金的課程，對於政治獻金的了解程度，柯文哲坦言，「不要說不足，是沒有」。他回顧，2014年選舉時他完全沒碰，主要是民進黨在處理，他只是當候選人而已；2018等於沒有選舉，只有投票前15天請假，弄一弄又選上、險勝。

柯文哲直言，「民眾黨真的是一個小黨，過去也沒有操作這麼複雜的金錢」，還有一個很重要的理由是，也真的沒有想到後來捐了這麼多筆，「18萬筆，搞垮掉了」。

▲柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）



柯文哲承認，確實對政治獻金不夠了解，但是聽完後認為，台灣以前不是沒有選舉，也不是以後沒有選舉，「你們要用柯文哲當判例嗎？還是說只有柯文哲這樣辦？你們把木可抄家，那扁帽工廠、小英商號、賴桑小舖要不要比照辦理？我們專辦柯文哲、只辦柯文哲？這一個很大問題」。

柯文哲提到，目前政治獻金法在實務上沒有辦法執行，太難執行，常常防不慎防，未滿20歲不能捐、捐款到帳超過15天也不行、去年公司有虧損也不行、今年開辦的公司也不行。

另外，外界評估，因為行賄的金流沒有證據，有可能獲得輕判？柯文哲說，如果要辦他什麼公益侵佔，「我再問一遍，台灣以前有沒有選舉？以後會不會有選舉？所以你們現在辦柯文哲是要當判例？是這樣嗎？用這個判例去追究所有過去、未來，是這樣嗎？還是擺明只辦柯文哲？」

柯文哲直言，用那個基金會辦我，那從小英基金會、新境界金會、超越基金會，每一條都給我拿出來查。他感嘆，這個案子真的太針對性。