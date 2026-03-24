清明掃墓火警頻傳！台南72件　南消籲「不用火」防災

▲台南市消防局於喜樹公墓辦理火災搶救演練，強化應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓引發的墓地火警頻傳，台南市消防局統計，自2月16日至3月23日，全市已發生72件墓地雜草火災，顯示乾燥氣候下用火風險升高，為降低火災發生機率，消防局持續宣導「清明祭祖不用火」，呼籲民眾以更安全、環保的方式慎終追遠。

消防局提醒，掃墓祭祖應落實「四不一要」原則，包括除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂，以及垃圾要帶走，從源頭減少火種，避免星火燎原。

同時，為提升第一線消防人員應變能力，消防局24日於南區喜樹公墓辦理火災搶救演練，模擬掃墓引燃雜草的情境。現場除運用傳統水線滅火外，也結合無人機高空監控火勢範圍，搭配細水霧設備、吹葉機、背負式噴霧器及打火把等多元裝備，強化滅火效率與現場指揮判斷，展現科技救災的實戰能力。

市長黃偉哲表示，清明前夕各區公所已提前完成公墓除草及環境清運，並推動「紙錢集中燒」與「公墓紙錢集運」措施，從源頭降低火災風險。透過各單位加強宣導與防災作為，期盼市民與政府攜手合作，共同守護山林與公共安全。

消防局長楊宗林指出，針對轄內火災熱點及地形複雜、搶救不易的墓區，已預先規劃應變對策，除加強地面巡邏外，也同步運用無人機進行高空監控，透過陸空聯防機制，確保火情能即早發現、即時通報。

當紙錢燃起的那一刻，火焰不只帶走思念，也可能帶來風險。與其讓火光蔓延，不如在一開始就選擇不點燃——清明的平安，從「不用火」開始。