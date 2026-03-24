守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言　打造安全勤務環境

▲台南市消防局舉行職業安全衛生宣言簽署儀式，強化勤務安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對高風險的救災環境，守護消防員自身安全成為關鍵課題，台南市消防局24日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林主持，正式宣示全面深化職安制度，將「安全與健康」理念落實於各項勤務與日常工作中，提升消防同仁的工作保障與身心健康。

消防局指出，消防人員長期處於災害現場第一線，無論是火災搶救、救護勤務或各類災害應變，皆面臨瞬息萬變且高壓的環境。在守護市民生命財產安全的同時，如何確保消防人員本身的生命安全與健康權益，已成為推動制度與政策的核心目標。

市長黃偉哲表示，職業安全衛生不是短期作為，而是一項需長期投入的系統工程。透過此次宣言簽署，期望凝聚全體消防人員對安全與健康的共同認知，並結合長榮大學工作安全輔助團隊專業資源，持續提升職場安全管理水準，讓每一位同仁都能安心出勤、平安返隊。

楊宗林局長指出，消防局去年已推動多項職安措施，包括辦理廳舍安全衛生訪視58場次、職業安全衛生教育訓練12場次，並設置醫師與心理師駐點諮商服務各11場次，同時透過每月專案會議持續檢討與精進。相關成果也獲內政部消防署2025年度績效評鑑「特優」肯定，展現制度推動的具體成效。

消防局表示，今年將延續既有成果，進一步修訂職業安全衛生宣言，明確提出「全員參與、風險控管、法規遵循及持續精進」四大核心理念，作為未來推動方向。並從制度、管理及實務執行三大面向持續深化職安機制，強化風險辨識與防護措施，讓安全意識融入每一次出勤。

當火場溫度升高、壓力逼近極限時，真正撐住消防員的，不只是訓練，更是背後那一整套看不見的安全機制。這次的宣言，不只是簽名，而是一句承諾——讓每一次出動，都能平安回來。