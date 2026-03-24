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林秉文遭槍殺照瘋傳「頭部中彈」滿臉血！　疑有驗屍縫合痕跡

▲林秉文中槍身亡照片在柬埔寨台商群組中瘋傳。（圖／記者張君豪翻攝）
▲林秉文中槍身亡照片在柬埔寨台商群組中瘋傳。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

23日涉入台灣「88會館」郭哲敏洗錢案的天道盟濟公會成員，「百億賭王」林秉文，傳出於柬埔寨西港住處樓下遭槍擊身亡。根據柬埔寨警方調查，當時現場有3－4名槍手埋伏在場持槍狙殺林秉文。24日下午緬甸台商會群組甚至有林秉文「頭部中彈」的頭部照片流傳，據傳該頭臉腫脹明顯死亡的男子就是「百億賭王」林秉文。

▲林秉文中槍身亡照片在柬埔寨台商群組中瘋傳。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣檢警研判該張照片從柬國當地台商群組流出，經台方向柬國警方查證證實照片為林秉文中槍後照片無誤，但檢警私下研判，該照片林男頭臉有多處擦挫傷被打到臉腫，鼻樑到左臉頰約有7公分刀傷，右太陽穴及右眼有縫合痕跡，可能是遭槍擊身亡後經柬國警方初步驗屍縫合的痕跡，「且距離林男身亡時間相當近，組織和肢體尚未變色」。

林秉文之前在國內接受YTR訪問時，曾透露自己是敢搏敢拚的職業賭徒「賭輸一千萬、就會再下兩千萬」不服輸的賭徒個性，是否因此在柬國當地積欠大筆賭債、或介入當地賭場經營權引發殺機。

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