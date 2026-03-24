ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

◎採訪：陳家祥、陶本和、蘇靖宸

◎攝影：劉亮亨、鄭遠龍、鄭毓齡、林敬旻

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城案，官司預計26日一審宣判。柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪，談到案情關鍵的「1500」時表示，要抓貪污案，人證、物證、金流，不然也要監聽的譯文、有照片，「通通沒有」。他說，外界一直在講Excel，「我根本就不曉得這件事情」，最根本的問題是「要圖利才有行賄」，至今有任何一個公務員、任何一個都計委員，說柯文哲有去講容積率的事情？如果柯文哲完全沒有參與、都不知道，這案子哪來「明知其違法而為之」的圖利罪？

▲柯文哲接受《ETtoday》專訪。（圖／記者林敬旻攝）



面對記者詢問，對於一審判決有什麼想法？柯文哲坦言，「不曉得，其實現在壓力最大是法官，3位法官辛苦了」。他認為，重點不是在一審宣判，而是宣判之後，台灣的司法在這事件受到的傷害到底怎麼重建？這是大問題。

「我問過認識的人，沒有人認為是一個法律案件，也沒有人認為這會是獨立審判。」柯文哲直言，從他的律師、律師朋友到法界人士，怎麼每個法律人都對法律沒信心？怎麼都認為不是法律案件？他坦言，自己也不知道周四法官是否會本於良知公平審判，「問過很多人都沒把握，這是很大的問題，台灣司法的社會信任度很低」。

而談到案情發展關鍵的「1500」，柯文哲反問，「今天台灣是無罪推定還是有罪推定？」，在起訴後，檢察官的補充理由書出到第30份，意思代表在起訴時，檢察官根本沒有證據，是押人取供。

柯文哲直言，所以今天台灣有罪無罪是怎麼定義？民進黨覺得你有罪就把你押起來，然後慢慢找證據，「你們（檢方）每天編一個故事，然後我要找理由證明我的清白，是這樣嗎？」

談到檢方不合常理的行為，柯文哲邊講、邊說越來越火大，「1500在哪裡？」他說，起訴書寫「沈慶京於111年10月19日至同年11月1日間之『某時地』，將1500萬現金親自交付予柯文哲，柯文哲再於不詳時、地，交由許芷瑜保管」，第一次甚至不是寫某時地，是寫說「在開工現場交給柯」，用這理由延押，「我在法庭上說，你們頭腦壞掉是不是？開工典禮交1500萬現金給柯文哲，我從下車到上車都是維安人員，不要說警察，記者有多少？後來起訴書就改成某時地」。

柯文哲直言，要抓貪污案，人證、物證、金流，不然也要監聽的譯文、有照片，「通通沒有」。他說，外界一直在講Excel，那裡面不合的都不講，林志郎就說他沒有捐錢，有的錢他連聽都沒聽過。

「我根本就不曉得這件事情。」柯文哲說，明著講，候選人或是黨主席，不會在管錢。柯直言，「我最生氣的就是騙票搜索」，搜家裡、搜USB、搜手機，然後在裡面編故事，他都搞不清楚怎麼一回事，然後羈押時還不讓律師閱卷、資料也不能看。

柯文哲說，從第一次被收押開始，同樣資料，兩個法官，一個被無保請回、一個收押禁見，「憑這點我就對中華民國法律我就翻臉了」，哪有同樣資料兩個法官判決不同？只要調查局不行就換廉政署，這個法官不行就換另外一個，最無辜的是李文宗，完全沒有證據李有碰到京華城，然後就被關11個月。

記者追問，是否仍否認1500一事？是否能對著鏡頭說沒有行賄？柯文哲點頭，接著並表示，「最根本的問題，要圖利才有行賄」，這件事至今有沒有任何一個公務員、任何一個都市計劃委員，說柯文哲有去講容積率的事情？如果柯文哲完全沒有參與、都不知道，這案子哪來「明知其違法而為之」的圖利罪？

柯文哲說，他被關了1年，律師跟檢察官還在辯論羈押理由有沒有法律基礎，第一次開庭的時候，律師問檢察官，今天起訴柯文哲是因為犯了哪條法律？檢察官說不知道，「這案子從頭到尾最荒謬，是把人押起來，這案子從頭到尾最荒謬，用什麼理由羈押檢察官都不知道，關什麼意思？」

「民進黨就是做夢也沒想到，竟然查1年查不到金流。」以前就跟陳佩琪講過，要賺錢就自己賺，所以他家絕對不會有金流，查到小孩、岳父岳母、助理家、中央黨部，全部抄一遍，然後講什麼冷錢包、化糞池，「要說人家貪污，總要有錢吧？錢在哪裡？」

而會不會擔心法官仍糾結在「1500」上？柯文哲說，「糾結是你家的事」，他要很慎重的說，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，所以司法唯一目的是維護社會公平正義，司法不可以是執政黨打擊政敵的政治工具，所以，辦案必須以證據為基礎，不是用編故事的。

柯文哲說，今天這案子從頭到尾，他連容積率是840%這件事，一直到媒體開始炒作都還不知道，「我什麼都不知道的狀態下，怎麼會是圖利罪？」