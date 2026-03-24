白營嗆蘇巧慧「選舉到了才做事」　他曝國影二期停車場爭取經過打臉

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（24）日表示，成功爭取國影二期留新莊，中央加碼停車場。民眾黨主席黃國昌則酸，這是早就承諾、卻跳票4年，再宣布成功爭取，典型「選舉到了才做事」。對此，當地議員翁震州表示，擴建停車場是地方共同的期待，但相關議題中央跟地方一直意見不同，經費增加也是因停車場擴建，民眾黨從黨主席到黨籍議員顯然都在狀況外。

蘇巧慧今宣布，「成功爭取中央全額補助國影二期」及停車場。黃國昌批評，早就承諾、卻跳票4年，再宣布成功爭取，請問這是哪招？姑且不論那塊新莊副都心1.6公頃的土地是否適合拿來貯存電影膠卷的「片庫」，民進黨該先為跳票四年道歉，暴漲數十億的工程費用又該由誰負責？

對此，翁震州表示，中央全額補助國影中心停車場 為民爭取需要的是行動力而不是抹黑的口水，國影中心一二期都留在新莊，才有聚落效果。現在中央願意全額補助，不但減少地方負擔，也能幫新莊市民留住大建設。

翁震州指出，把電影中心二期留在新莊，並且擴建停車場，是地方共同的期待。但這段時間以來，為了停車場的經費和館藏空間的議題，中央與地方一直有不同意見。經費的增加也是因為停車場的擴建才增加，民眾黨從黨主席到黨籍議員顯然都在狀況外。

翁震州強調，現在在蘇巧慧與吳秉叡委員爭取下，中央願意負擔停車場擴建的經費，讓新莊市民有最好的文化建設和停車空間。將全力督促中央與地方通力合作，早日完成這項重大建設。