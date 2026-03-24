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無照男違規左轉被攔！情緒失控突衝進車道　桃園警一把拉回

▲桃園市張姓男子今天凌晨開車行經蘆竹區中正路時，違規左轉遭攔檢。（圖／蘆竹警分局提供）

▲桃園市張姓男子今天凌晨開車行經蘆竹區中正路時，違規左轉遭攔檢。（圖／蘆竹警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今（24）日凌晨開車行經蘆竹區中正路時違規左轉，蘆竹警分局員警進行攔查，查出張姓男子無照駕駛，員警當場依據最新修正之《道路交通管理處罰條例》之規定，針對無照駕駛行為開立6萬元高額罰鍰，並當場移置保管車輛及扣牌處分；未料，張男面對高額罰款與扣車處分當場情緒失控，突然衝向快車道意圖自傷，員警第一時間將其拉回安全區域，避免憾事發生。

▲蘆竹警分局攔查張姓男子違規左轉，卻突然情緒失控。（圖／蘆竹警分局提供）

▲蘆竹警分局攔查張姓男子違規左轉，卻突然情緒失控。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警方指出，南崁派出所警員今天凌晨3時許，巡邏經過蘆竹區中正路、忠孝西路口處時，發現自小客車未依號誌違規左轉，遂依法攔查。經查55歲駕駛張姓男子為無照駕駛，警員告知依據最新修正之《道路交通管理處罰條例》第21條規定開單告發，當場移置保管車輛與扣牌處分。

張男聽聞員警告知牌照遭扣與高額罰鍰等處置後，突然情緒失控，對執勤警員口出輕生意圖言語外，更突然衝向快車道企圖自殘。警員即時警覺，第一時間迅速將其拉回安全路旁，避免憾事發生。

▲蘆竹警分局攔查張姓男子違規左轉，突然欲衝向快車道企圖自殘，警員迅速將其拉回安全路旁。（圖／蘆竹警分局提供）

▲蘆竹警分局攔查張姓男子違規左轉，突然欲衝向快車道企圖自殘，警員迅速將其拉回安全路旁。（圖／蘆竹警分局提供）

因張男情緒未能平復且具自傷意圖，為確保其生命安全及維護大眾交通安全，警方遂依警察職權行使法規定，將其帶回南崁派出所實施保護管束。警方耐心安撫及提供關懷後，俟張男情緒平穩與確認無安全疑慮，才讓其自行離開。

蘆竹警分局呼籲，交通法規新制已加重無照駕駛罰則，最高可處6萬元罰鍰並當場扣車扣牌，籲請民眾務必遵守法律，切莫無照上路。警方嚴正執法同時，將持續守護市民生命財產安全，如遇壓力應尋求正確管道諮商求助。

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