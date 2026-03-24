ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

◎採訪：陳家祥、陶本和、蘇靖宸

◎攝影：劉亮亨、鄭遠龍、鄭毓齡、林敬旻

民眾黨與國民黨布局2026選戰，兩黨目前正協調如何在新北市、嘉義市、宜蘭縣共推一組人選。民眾黨創黨主席柯文哲今（24日）表示，他不贊成把政黨實力納入評比，應該找一個最接近投票結果的民調比賽方式，只要規則清楚，照規則走，願賭服輸，「（2026）沒了是我們的問題」。但柯文哲也直言，新北市、宜蘭、新竹縣、高雄市，若民眾黨沒有用力輔選，國民黨很難贏，「民眾黨只要黃國昌選到底李四川就掛掉了」，所以民眾黨願意合作。

▲柯文哲24日接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

面對2026選戰，民眾黨與國民黨以「3對3小組」就新北市、嘉義市、宜蘭縣協調出一組首長人選，有意朝「全民調」方式進行，預計明討論嘉義市部分。對於如何防範民眾黨在採用的民調方式上被國民黨「吃掉」？柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，不要說被吃掉，就是實力原則，比賽規則最重要就是「願賭服輸」4個字，只要規則清楚，照規則走，輸贏大家有個依據，能跟支持者交代，這樣就好了。

記者提及如何避免2024年藍白六點協議狀況再發生？柯文哲說，當時就是讓3趴、讓6趴，所以規則要講清楚，「我是主張不要再讓趴了，那太丟臉了，讓什麼趴」。柯文哲認為，就算投票出來，結果可能受天氣或其他因素影響，也不見得百分之百代表民意，即使民調不能百分百準確，但就是找一個最接近投票結果的那個民調作為比賽方式。

是否納入政黨實力？柯文哲表示，民眾黨就是比較小的黨，如果議員席次要算分數，台北4席，新北市才1席，那就不要玩了，「當年朱立倫就是這樣對付我的，說什麼立法委員要算幾趴，我說立法委員我們總共才5個」，所以他不贊成這樣，應該是找一個最接近投票結果的民調比賽方式。

對於新北市、宜蘭縣、嘉義市首長沒有民眾黨的人選，柯文哲專訪中強調，願賭服輸，記者遂問，「不怕民眾黨在2026以後完全就是沒了？」柯文哲回應，「沒了是我們的問題」，民眾黨也可以說不參加比賽，不過重點並非藍白合，而是聯合政府；聯合政府怎麼提名、怎麼選舉、怎麼組政府、怎麼運作，甚至怎麼拆夥，有一整套規則，這也不用發明，書上都有。

柯文哲指出，他曾向黃國昌說，民眾黨要實際擁有政治權力不是那麼容易，但是可以作為一個倡議者，把政治思想跟大家講，所以重點不是藍白合、綠白合，重點是聯合政府。「怎麼跟大家講說我們是可以權力分享的，我們是一個共榮社會，我們要成為一個思想上的倡議者」，這才是目前真正的目的。

記者追問，以新北市來說，如果國民黨贏了，黃國昌就當副市長？柯文哲說，你有多少貢獻，也許可以要求多少回饋。柯也直言，他很清楚宜蘭縣、新竹縣部分，民眾黨沒有很用力去輔選，幾乎不可能贏（民進黨）；新北市方面，他算算就知道非常需要民眾黨，「我非常清楚，新北市民眾黨沒有很用力幫忙，不見得會贏」。

柯文哲又強調，新北市、宜蘭、新竹縣，若民眾黨沒有用力輔選，國民黨很難贏，即使高雄市也一樣，「有些地方有藍白合跟沒有藍白合，如果白的沒有輔選，基本上都很難贏」，所以藍白就分工合作。

「民眾黨只要黃國昌選到底李四川就掛掉了。」柯文哲表示，這也就是民眾黨願意合作，結論是要開始學會政治是一種協調、一種妥協，這是個文化。