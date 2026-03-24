行李超重1倍硬闖關！惡劣旅客咆哮毀設備　金門港務處追究刑責

▲金門港旅運中心發生旅客在辦理通關時情緒失控，不僅咆哮辱罵工作人員，還動手毀損場站設備。(圖／金門縣港務處提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門港旅運中心23日下午，發生有旅客在辦理通關手續時，疑似因行李超重遭攔而情緒失控，不僅當場咆哮辱罵工作人員，還動手毀損場站設備。港警隨即到場處理並蒐證，港務處強調將依法究責，對暴力行為採取零容忍立場。

據了解，當日因機器設備故障無法辦理旅客行李托運作業，當時有數名要前往石井的台灣籍旅客，因攜帶超重的行李遭攔下，因依現行標準，旅客行李以隨身及提帶17公斤加托運10公斤為上限，若需額外托運10公斤則須另行付費，但總重量仍不得超過規範。但該批旅客多攜帶兩件大型行李，重量約達50公斤，超出規定將近1倍。

然而，該批旅客於通關過程中不僅拒絕配合，更對現場第一線工作人員出言辱罵，甚至破壞公務設備，影響現場秩序。港警接獲通報後迅速介入，並完成相關證據蒐集，全案後續將移送司法機關處理。

金門縣港務處指出，通關作業皆依據相關法規執行，目的在於維護航行安全及整體旅客權益，第一線人員依法執勤，理應受到保障。對於此類公然挑戰公權力的行為，絕不寬貸，涉案旅客恐涉及《刑法》妨害公務及毀損等罪嫌，也可能違反《社會秩序維護法》，港務處對暴力行為零容忍，也請警政單位追究到底。

此外，港務處也表示，違規情節重大者，將依規定列入拒載名單，以維護場站秩序與執勤尊嚴，防止類似事件再度發生。

港務處呼籲，小三通航線運務繁忙，旅客辦理通關時應遵守現場規範，如對程序有疑問，也應透過正當管道採理性反映，切勿因情緒失控而觸法。未來也將持續強化場站安全管理，確保工作人員與旅客的安全，維持通關作業順暢。