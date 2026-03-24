AI走進醫院日常　雲科大攜手成大！打造醫療數位轉型新路

▲教育科技結合醫療實務，雙方代表合照見證合作里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導



在生成式AI快速發展的浪潮下，醫療體系如何將新工具落實於日常工作，成為關鍵課題。由雲林科技大學、成功大學與成大斗六分院三方合作，在「健康台灣深耕計畫」支持下，近日啟動「賦能未來醫療：數位素養與AI賦能微學程計畫」，以兩年期課程培養醫療人員AI應用能力，從基礎操作到自動化流程設計，逐步推進醫療數位轉型。

該計畫以實務導向為核心，將教學與臨床現場緊密結合。斗六分院提供第一線醫療場域，讓課程內容貼近醫師與護理人員日常需求；成大工程科學系團隊則負責技術規劃，導入n8n、MCP與Skills等自動化工具；雲科大人文與科學學院教育科技研究中心則統籌課程設計，將艱澀技術轉化為易於理解的教學內容。

醫療現場長期面臨文書與行政流程繁重問題，從病歷整理、會議紀錄到各類報告撰寫，占據醫護人員大量時間。計畫團隊因此設計「先半自動、後全自動」的兩階段學習模式，第一年著重讓醫療人員學會與AI協作，第二年進一步建立可自行運作的自動化流程。

成大醫院斗六分院院長何宗憲表示指出，院內醫護人員每日投入大量時間處理文書，壓縮臨床照護空間，此次合作希望透過系統性培訓，讓同仁掌握實用工具，「不必人人都成為工程師，但至少要會用AI，真正替工作省時」。他強調，最終目標是將時間還給病人，提升醫療品質。

第一年課程從生成式AI基礎出發，包含大型語言模型運作原理、提示詞撰寫技巧，以及AI在醫療情境中的應用。學員將實際操作如Gemini、Claude與NotebookLM等工具，進行文件摘要、報告草擬與資料整理，逐步建立數位素養與應用能力。

雲科大人科學院教育科技研究中心主任吳婷婷教授表示，初期最大挑戰在於建立信任感，不少醫療人員對AI仍抱持距離與疑慮，因此課程以「AI是副駕駛」為核心概念，強調其輔助角色。當學員親身體驗AI將原本需時數十分鐘的工作縮短至數分鐘，便能自然改變使用態度。

第二年則進入進階應用，學員將運用n8n平台串接各項AI工具，結合MCP與Skills技術，建構完整自動化流程。從資料擷取、AI分析到文件生成與分派，皆可由系統自動完成，讓醫療人員從「操作AI」進階為「設計AI運作流程」。

成大工程科學系黃悅民教授指出，選擇相關技術組合的關鍵在於彈性，醫院不同科室需求差異大，需仰賴可調整的架構，且這些工具操作門檻不高，即使不具程式背景，也能透過訓練上手，對長期推動數位轉型至關重要。

雲科大技職所李心佑博士後研究員表示則補充，兩年課程銜接設計是計畫核心，第一年建立使用意願，第二年培養設計能力，當醫療人員具備讓AI自主運作的能力後，將大幅提升整體運作效率

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隨著國內醫療機構陸續導入生成式AI，數位轉型逐漸由概念走向實踐。然而對多數地區醫院而言，人才培育與導入策略仍是一大挑戰。此次三方合作，從教學設計、技術導入到臨床驗證建立完整模式，為醫療體系探索出一條可複製的轉型路徑，也為未來智慧醫療發展奠定基礎。

▲智慧科技重塑醫療工作流程，李心佑博士介紹導入策略與效益。（圖／記者游瓊華翻攝）