ET專訪／柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

◎採訪：陳家祥、陶本和、蘇靖宸

◎攝影：劉亮亨、鄭遠龍、鄭毓齡、林敬旻

台北市前市長、前民眾黨主席柯文哲涉入的京華城案，將於本周四（26日）下午2時30分在台北地法一審宣判。柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問及在宣判前夕，想跟總統賴清德講什麼？他言簡意賅地說，「回頭是岸，賴清德回頭是岸，總統的一念之間」；他更怒斥，賴清德是最中國思想文化的人，贏者全拿、成王敗寇，輸的人就抄家滅族。

▲柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）



在訪談中，柯文哲被問及，在一審宣判前夕，想跟賴清德講什麼話？柯文哲說，「回頭是岸，賴清德回頭是岸，總統的一念之間」。

柯文哲提到，他在交保當天的第一句話，賴清德為何讓這個國家四分五裂，大罷免是誰搞出來的？是時任民進黨黨團總召柯建銘嗎？賴清德不要說這個案子（指柯文哲京華城案）沒有伸手進來，不會有人相信，不會有人相信賴清德沒有默許台北地檢署勾結鏡新聞，這樣一路操作一年。

柯文哲表示，賴清德作為總統有講過一句話嗎？有沒有問過在幹什麼？誰可以同時指揮台北地檢署跟鏡新聞，「不就是你身邊親近的人嗎」？

此外，柯文哲在談及「藍白合」議題時，他認為會出現「藍白合」的局面，就是賴清德造成的。他表示，政治是一種協調、妥協，在中國人的歷史，從來沒有合作的文化，歷史上從來沒有聯合政府，都是贏者全拿，然後成王敗寇，輸的人就抄家滅族。

「今天賴清德只是傳統的中國人而已！」柯文哲表示，每次賴清德都反中，但在他看來，賴清德是最中國思想文化的人，「贏者全拿、成王敗寇，輸的人就抄家滅族，不是這樣嗎？賴清德如果不是這樣，今天台灣政局會搞成這樣嗎？一開始在2024年選的時候，要走聯合政府的路線，今天不是什麼問題都沒有了嗎？何必走一條這麼辛苦的路？」