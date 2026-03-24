　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

◎採訪：陳家祥、陶本和、蘇靖宸

◎攝影：劉亮亨、鄭遠龍、鄭毓齡、林敬旻

台北市前市長、前民眾黨主席柯文哲涉入的京華城案，將於本周四（26日）下午2時30分在台北地法一審宣判。柯文哲24日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問及在宣判前夕，想跟總統賴清德講什麼？他言簡意賅地說，「回頭是岸，賴清德回頭是岸，總統的一念之間」；他更怒斥，賴清德是最中國思想文化的人，贏者全拿、成王敗寇，輸的人就抄家滅族。

▲柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

在訪談中，柯文哲被問及，在一審宣判前夕，想跟賴清德講什麼話？柯文哲說，「回頭是岸，賴清德回頭是岸，總統的一念之間」。

柯文哲提到，他在交保當天的第一句話，賴清德為何讓這個國家四分五裂，大罷免是誰搞出來的？是時任民進黨黨團總召柯建銘嗎？賴清德不要說這個案子（指柯文哲京華城案）沒有伸手進來，不會有人相信，不會有人相信賴清德沒有默許台北地檢署勾結鏡新聞，這樣一路操作一年。

柯文哲表示，賴清德作為總統有講過一句話嗎？有沒有問過在幹什麼？誰可以同時指揮台北地檢署跟鏡新聞，「不就是你身邊親近的人嗎」？

此外，柯文哲在談及「藍白合」議題時，他認為會出現「藍白合」的局面，就是賴清德造成的。他表示，政治是一種協調、妥協，在中國人的歷史，從來沒有合作的文化，歷史上從來沒有聯合政府，都是贏者全拿，然後成王敗寇，輸的人就抄家滅族。

「今天賴清德只是傳統的中國人而已！」柯文哲表示，每次賴清德都反中，但在他看來，賴清德是最中國思想文化的人，「贏者全拿、成王敗寇，輸的人就抄家滅族，不是這樣嗎？賴清德如果不是這樣，今天台灣政局會搞成這樣嗎？一開始在2024年選的時候，要走聯合政府的路線，今天不是什麼問題都沒有了嗎？何必走一條這麼辛苦的路？」

▲柯文哲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有哪
4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9
ET專訪／柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思
赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！全場爆共鳴
拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機
明起連4天北東濕涼　未來一周3波鋒面接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

ET專訪／柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

蕭敬嚴資格不保？　國民黨考紀會：移送新北黨部限10天內審議

白營嗆蘇巧慧「選舉到了才做事」　他曝國影二期停車場爭取經過打臉

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

快訊／台美談判推手顏慧欣病逝　總統府：賴總統深感哀痛與不捨

抓陳見賢黑歷史！　徐欣瑩喊話黨中央：別1屍5命讓國民黨被摧毀

農糧署啟動大蒜收購機制！　藍委替蒜農發聲：籲政府直接補助農民

透過「緊急命令」加快核能重啟？　卓榮泰：目前沒有討論

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

ET專訪／柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

蕭敬嚴資格不保？　國民黨考紀會：移送新北黨部限10天內審議

白營嗆蘇巧慧「選舉到了才做事」　他曝國影二期停車場爭取經過打臉

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

快訊／台美談判推手顏慧欣病逝　總統府：賴總統深感哀痛與不捨

抓陳見賢黑歷史！　徐欣瑩喊話黨中央：別1屍5命讓國民黨被摧毀

農糧署啟動大蒜收購機制！　藍委替蒜農發聲：籲政府直接補助農民

透過「緊急命令」加快核能重啟？　卓榮泰：目前沒有討論

張淑芬談張忠謀近況「健康就好」　曝黃仁勳愛吃麻婆豆腐、來台必到訪

ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

清明掃墓火警頻傳！台南72件　南消籲「不用火」防災

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言　打造安全勤務環境

AI走進醫院日常　雲科大攜手成大！打造醫療數位轉型新路

《全明星》田依甯霸氣走伸展台！　暖心鼓勵全中運選手

4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9

ET專訪／柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

蕭敬嚴資格不保？　國民黨考紀會：移送新北黨部限10天內審議

國內爆無照醫美詐騙靠仿冒儀器撈錢　衛福部揭違法樣態：專區可查

【自己的財位自己選】買了超有個性的財神爺！

政治熱門新聞

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

快訊／爆冷！民進黨新莊初選出爐　2美女新人一、二名出線

快訊／台美談判關鍵推手顏慧欣病逝享年53歲　月初就因病請辭

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

直播爆料高虹安收柯文哲700萬　李貞秀道歉：情緒激動混淆資訊

直播大爆哭！狂罵鍾小平造謠壞人　李貞秀：陸配從不能放棄國籍

財力驚人！　國民黨議長身家破20億、8億債務也直接翻倍

丹麥也扈從中國「把台灣列中國公民」　外交部：不更正將採反制措施

快訊／台美談判推手顏慧欣病逝　總統府：賴總統深感哀痛與不捨

馬英九下令金溥聰開鍘蕭旭岑　「有人做了不該做的事」

遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

帶「柯文哲照片」赴日參加兒畢典！　陳佩琪：無比與有榮焉

與李四川合照惹議！本尊曬游錫堃謝長廷合照　嗆：那時怎沒說是黑道

更多熱門

相關新聞

白營嗆蘇巧慧「選舉到了才做事」　他曝國影二期停車場爭取經過打臉

白營嗆蘇巧慧「選舉到了才做事」　他曝國影二期停車場爭取經過打臉

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（24）日表示，成功爭取國影二期留新莊，中央加碼停車場。民眾黨主席黃國昌則酸，這是早就承諾、卻跳票4年，再宣布成功爭取，典型「選舉到了才做事」。對此，當地議員翁震州表示，擴建停車場是地方共同的期待，但相關議題中央跟地方一直意見不同，經費增加也是因停車場擴建，民眾黨從黨主席到黨籍議員顯然都在狀況外。

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

徐春鶯介選「掩護官員來台」　《反滲透法》起訴求重判

徐春鶯介選「掩護官員來台」　《反滲透法》起訴求重判

帶「柯文哲照片」赴日參加兒畢典！　陳佩琪：無比與有榮焉

帶「柯文哲照片」赴日參加兒畢典！　陳佩琪：無比與有榮焉

直播爆料高虹安收柯文哲700萬　李貞秀道歉：情緒激動混淆資訊

直播爆料高虹安收柯文哲700萬　李貞秀道歉：情緒激動混淆資訊

關鍵字：

柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

高雄男出院4天遭砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面