抓周、爬行賽齊上陣　雲林寶寶樂幸福熱鬧登場

▲副縣長陳璧君出席記者會，邀請家長帶寶寶參與活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導



營造友善育兒環境，展現對於嬰幼兒成長的重視，雲林縣政府將於 4月18日在虎尾綜合社會福利館盛大舉辦「115年寶寶樂幸福」童樂活動。副縣長陳璧君今（24）日出席「雲林寶寶樂幸福」啟動記者會，邀請全縣家長帶著家中的小寶貝共襄盛舉，透過趣味競賽與多元感官體驗，創造專屬家庭的甜蜜回憶。

副縣長陳璧君表示，少子化與人口結構問題失衡日益嚴峻，已成為國安危機。孩子是國家未來的希望，雲林縣政府近年來積極推動各項育兒津貼與社福政策，致力於減輕家長的負擔，自2024年推出「萬寶龍計畫」鼓勵生育，2026年起大力推動「孩子是寶、三胎最好-雲林縣生育補助第三胎加碼至10萬元」，提供實質的支持。



副縣長陳璧君指出，在萬寶龍計畫順利催生下，雲林縣成為全台灣出生率最高的一個縣市，為迎接新生兒的到來，在托育環境方面，目前本縣已設置8處公設民營托嬰中心及公共托育家園，並持續依需求增加口湖、麥寮、台西、崙背、斗六、古坑、四湖共7處，未來更規劃斗南、水林2處；此外，全縣已有6處親子館提供育兒家庭優質的育樂空間。



縣府社會處長林文志說明，「寶寶樂幸福」活動，選在硬體設施完善的虎尾綜合社會福利館，就是希望透過優質的公共空間，讓育兒家庭感受到縣府的用心，打造一個「敢生、願養、好幸福」的宜居環境。活動內容規劃極具巧思，不僅安排了傳承傳統古禮的20組抓周體驗，更針對不同成長階段的小寶貝，準備了充滿活力的爬行大賽、展現爆發力的小手搬搬樂，以及考驗親子默契的趣味競賽。

這些精彩賽事，將於3月25日中午12時起開放報名，各提供48組名額，讓孩子們在安全舒心的場地中盡情揮灑活力，也讓家長能在競賽過程中見證寶貝的成長喜悅。除了熱鬧的競賽，現場特別規劃感覺統合體驗區，提供豐富的感知教玩具讓小寶貝探索，在遊戲中開啟多重感官學習；並設有全家福拍照區，由專業攝影紀錄溫馨時刻。

▲副縣長陳璧君出席記者會，邀請家長帶寶寶參與活動。（圖／記者游瓊華翻攝）