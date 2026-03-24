單日要賺1.2億！新光三越台中店「王之對決」　迎戰南霸天漢神

▲台中新光三越正式回歸購物節戰場，今天舉辦初夏購物節記者會，預估22天檔期要做27億元業績。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中台灣百貨市場迎來「王對王」的精采對決！面對由南霸天領軍的漢神洲際購物廣場強勢壓境，昔日全台百貨店王「新光三越台中店」今天召開記者會宣布，初夏購物節於4月1日至4月22日回歸。新光三越展現強大氣勢，喊出22天檔期業績目標27億元，換算平均每天需創造超過1.2億元的驚人業績，捍衛霸主地位。

為了達成日收破億的目標，新光三越祭出最強贈獎陣容，首13日化妝品單筆滿3000元送3000點，skm pay更享全館滿3000送3000點，名品則有滿萬送5,000點的高額回饋。美妝殿堂動員全球明星品牌，IU愛用的小棕瓶組5折、HR綠寶組4折起，並結合「SKM ONLINE美妝館」線上線下同步開搶。

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針對抗漲需求，節能家電搭配補助回饋率最高達20%，並引進「承繼」焦糖起司蛋糕等話題美食及日本商品展，力求以全方位體驗鎖定消費客群。

此外，海線的三井MITSUI OUTLET PARK台中港則將在3月27日至4月12日推出「激安購物節」，以全館最低2折起的超甜折扣搶攻消費者荷包。單筆消費滿額再贈會員點數，更有機會抽中1萬點大獎。聯名卡友還能兌換氣炸烤箱、水冷扇等好禮。