快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

▲經貿辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表顏慧欣於本月12日因病逝世，享年53歲。對此，行政院副院長鄭麗君今（24日）表示，聽到慧欣的過世，非常哀痛，心裡萬分不捨，祈請慧欣的家人節哀保重。鄭也透露，顏慧欣去年因病請假，11月底因談判接近尾聲，自己傳訊給她分享談判進展，請她勿掛心，「她也回訊給我，她說她這次會好好休養治療，她相信完成這個里程碑後，台灣打國際盃的體質也轉大人了！繼續一起為台灣努力！」

鄭麗君表示，在2024年進入政府以前，顏慧欣就是極為傑出優秀的國際經貿專家，自己曾數度邀請她參與活動，也向她請教國際經貿的最新情勢與政策建議。

鄭麗君指出，2024年進入行政院服務之後，顏慧欣擔任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，更與我們一起面對台美關稅談判的挑戰。這段期間她展現經貿長才，和我們並肩作戰，可說是我們的最佳戰友。

鄭麗君透露，顏慧欣去年因病請假，11月底因談判快接近尾聲，自己傳訊給她分享談判進展，請她勿掛心，好好照顧自己，早日康復，還有好多事要一起努力，「她也回訊給我，她說她這次會好好休養治療，她相信完成這個里程碑後，台灣打國際盃的體質也轉大人了！盼能繼續一起為台灣努力！」

鄭麗君坦言，得知慧欣的離去，真的非常哀痛，「我們要深深感謝慧欣對國家的所有付出與傑出貢獻，慧欣雖然離開了，但她專業而堅毅的身影，將長存在我們心底」。