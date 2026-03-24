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把關連假食安　台東縣衛生局抽驗26件應景食品

▲台東縣衛生局抽驗26件應景食品全數合格。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣衛生局抽驗26件應景食品全數合格。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

清明節將至，民眾慎終追遠之際，亦迎來兒童節，市場上各式應景食品與零食需求增加。為確保節慶期間民眾飲食安全，台東縣衛生局近期啟動「115年清明節應景食品抽驗」及「市售零食稽查抽驗專案」，針對轄內超市、大賣場及傳統市場進行全面稽查。此次共抽驗26件產品，檢驗結果全數符合規定，為縣民食安把關。

台東縣衛生局表示，本次抽驗範圍涵蓋全縣各鄉鎮市，品項包括清明節常見的潤餅皮、春捲、豆干、豆包、草仔粿、綠茶粿等加工食品，以及祭祀常用的素肉、素三牲、板豆腐、綠豆糕、桂花糕與米糕（米果）等共17件應景產品；同時亦針對兒童節需求抽驗9件市售零食，如香魚干、巧克力風味醬、海帶、鐵板燒小卷、香菇肉麵風味點心、糖金橘、太妃糖、生仁糖及苦茶糖等。

在檢驗項目方面，衛生局針對防腐劑（如己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸等）、甲醛、著色劑及衛生標準進行嚴格檢測，結果顯示所有抽驗產品均符合相關規範，品質安全無虞。

衛生局也提醒民眾選購應景食品應掌握「三不原則」，包括不購買色澤異常或氣味不自然的產品、不選擇來源不明或標示不清的食品，以及不過量囤積食材，並注意冷藏保存，以防因氣候潮濕導致食品變質。此外，清明常見的糯米類食品較不易消化，建議長者與幼童應適量食用，並將食物切小、細嚼慢嚥，以避免噎食或消化不良。

台東縣衛生局強調，將持續加強食品安全稽查與抽驗，守護民眾飲食健康，讓縣民能安心過節。民眾若對食品安全有疑慮，可撥打食安專線089-331172洽詢相關資訊。

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