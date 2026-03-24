長輩用AI畫出人生　台東展現數位溫度

▲長輩創作117幅AI藝術作品。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

中華電信攜手台東縣政府於24日在南迴協會舉辦「AI賦能彩繪人生有愛台東：馨心學堂成果發表會」，展示樂齡長者與身心障礙學員透過數位課程所完成的AI藝術創作成果。台東縣長饒慶鈴親自出席，並與中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜等貴賓，共同為達仁土坂、鹿野永安及關山電光三個社區長者的AI創作作品頒獎。

饒慶鈴表示，台東幅員廣大、人口密度低，65歲以上人口比例已達21.09%，長濱鄉更超過28%，已邁入超高齡社會。縣府長期將長者照顧列為施政重點，目前已布建111個文化健康站及100個社區照顧關懷據點，持續強化在地照顧網絡，讓長者能在熟悉的生活圈中獲得完善支持。

此次與中華電信合作推動數位賦能課程，結合15位身障講師與35位企業志工投入教學，透過三週課程引導長輩學習數位操作並進行AI創作，最終完成共117幅以「故鄉、回憶、夢想」為主題的作品，展現偏鄉長者的創意與生命故事。

中華電信表示，「馨心學堂」為全台首創由企業為長者打造的數位學習平台，致力推動數位平權與企業社會責任。該計畫已拓展至全台10個縣市，未來也將透過「馨光列車」持續深入偏鄉，擴大數位教育服務，實踐ESG永續理念。

南迴協會指出，本次課程透過完善的數位環境建置與教學輔助工具，降低長者學習門檻，並以互動式任務提升學習興趣。在志工一對一陪伴下，長者逐步完成AI創作，過程中展現高度參與感與成就感，也讓數位科技成為情感交流的重要媒介。

此外，台東排灣族人楊英賢分享自身參與歷程。原為退伍軍人，後因車禍導致脊髓損傷，經過培訓後成為「馨心學堂星星講師」。他表示，在中華電信的支持下，不僅學會AI創作技能，更能以講師身分回饋社會，分享自身經驗，展現從學習者轉為助人者的正向轉變。

中華電信與台東縣府表示，未來將持續深化合作，推動數位賦能與社區共學模式，強化偏鄉長者與身心障礙者的參與機會，讓科技不僅是工具，更成為連結人與人之間的重要橋梁，打造共融共好的數位社會。