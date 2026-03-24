以色列轟炸真主黨　整棟建築「崩塌夷平」畫面曝光

▲黎巴嫩一棟多層樓建築被夷為平地。（圖／翻攝自X）
記者詹雅婷／綜合報導
以色列空軍摧毀黎巴嫩貝魯特一棟建築，並對其他建築物發動攻擊，根據軍方說法，這些設施被真主黨（Hezbollah）用作指揮中心。
以色列國防軍（IDF）表示，這場發生在黎巴嫩首都的空襲行動目標是真主黨的總部，其中包含精銳部隊「拉德萬部隊」（Radwan Force）的據點。另一場夜間空襲發生在黎巴嫩南部阿特提里（At Tiri），鎖定真主黨安插在「光明電台」（Al-Nour）的指揮中心。以軍強調，當空襲發生時，真主黨成員正在設施內部。
根據以軍公開的影片，可見一棟多層樓建築被轟炸之後，整棟樓垂直崩塌，揚起大量煙塵。
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