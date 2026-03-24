清明推紙錢集中代收　台東守護空氣品質

▲台東推清明紙錢集中處理減空污。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

清明節將至，台東縣環境保護局攜手各鄉鎮市公所推動紙錢集中處理措施，於台東市、卑南鄉、東河鄉及太麻里鄉等地設置紙錢集中代收點，並提供大量紙錢預約收運服務，鼓勵民眾以更環保的方式表達對先人的追思。

環保局表示，凡宮廟或單位有大量紙錢收運需求（達70份以上或100公斤以上），可於即日起至4月7日下午5時前完成預約登記，相關服務專線為089-230996；池上鄉民眾則可洽池上鄉公所清潔隊專線089-862041分機126。透過各地公所共同投入人力與據點設置，展現地方攜手推動環保祭祀的具體成果。

縣府指出，台東以永續發展為施政核心，持續推動低污染與友善環境的生活模式，並配合環境部「新紙錢三燒」政策，鼓勵民眾採行「乾淨燒」、「適量燒」及「替代燒」等方式，逐步減少焚燒行為。其中，「乾淨燒」透過集中處理降低排放，「適量燒」倡導使用高品質紙錢，「替代燒」則以以功代金、以米代金及線上祭祀等方式取代傳統焚燒，兼顧文化傳承與環境保護。

環保局並說明，今年清明期間於多處設置紙錢集中代收點，包括太麻里三和殯葬園區、卑南鄉朝安堂、台東市生命紀念園區懷親堂，以及東河鄉都蘭納骨塔、興昌迦園生命紀念館與泰源納骨塔等地，提供民眾便利的就近交付服務。

此外，台東市公所清潔隊亦開放資源回收場供民眾自行運送紙錢，並於多個時段加開服務，提升收運量能，方便民眾於掃墓後妥善集中處理紙錢。

環保局呼籲，清明掃墓期間應避免露天燃燒紙錢，以降低空氣污染與火災風險。祭祖重在心意，透過集中處理或多元替代方式，同樣能表達對先人的敬意。若有焚燒需求，應確認香火完全熄滅後再交由集中代收點處理，由具污染防制設備之焚化設施統一焚化，共同守護台東潔淨空氣與安全環境。