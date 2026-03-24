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赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！全場爆共鳴：偷歧視外國人

▲▼日本,旅遊,赴日,大阪,心齋橋,出國。（圖／記者施怡妏攝）

▲許多台人愛到日本旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本是國人最愛旅遊目的地，有些人一年就去了4、5次，不過若聽得懂日文，旅遊感受可能和一般人想像的不太一樣。一名網友發問「去日本旅遊時，聽得懂日文會是什麼感覺？」短短一句話，吸引180萬人次觀看，網友留言分享，「聽到日本人用日文嘲笑外國人」、「能聽懂就不會覺得日本人友善了」。

聽得懂日文　濾鏡全碎光

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有網友在Threads發文，如果到日本旅遊時能聽懂日文，會是什麼感覺？

貼文一出，不少曾有相關經驗的網友紛紛留言，分享在日本自由行、跟團或消費時，因為聽得懂日文而有不同體會，「聽得懂之後，會聽見原本聽不見的話，對日本的濾鏡碎光光」；尤其是在店家、旅遊途中或和當地人互動時，更容易感受到衝擊。

網友分享，「結帳完後日本服務員很客氣和你鞠躬行禮，然後來一句『謝謝你的光臨快滾吧』」、「結帳完後日本人店員笑笑地對我們鞠躬，嘴裡卻用日文說『快走吧，礙事的傢伙』，我用日文回『我聽得懂日文』，對方就一臉事不關己的樣子走了」、「上次獨自去迪士尼，結果排隊的時候被後面兩位日本阿姨狠狠羞辱，『怎麼會一個人來迪士尼，好可憐，沒朋友嗎，被男友甩了吧』」、「在天王寺二手攤位看飾品問價格，被老闆說不買就滾出去『出てこい』」。

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