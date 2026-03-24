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明起連4天北東濕涼　未來一周3波鋒面接力

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天至周六鋒面及東北季風影響，北部及東半部降雨機率增加，北部高溫明顯下降，下周日天氣轉為穩定，但下周二又有一波鋒面接近，降雨範圍更廣。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天至後天清晨鋒面接近、東北季風增強，清晨至上午北部有零星短暫雨，白天東北部及東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東南部及恆春有零星雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區也有零星雨，溫度方面，北部、東北部高溫20至25度，其他地區26至31度，南部近山區32度，低溫18至22度。

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張承傳指出，周三白天高溫回到26度，東半部有局部短暫雨，北海岸、恆春有零星雨，午後中南部山區也有零星雨。周五鋒面接近，降雨更多，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，中部有零星雨，午後南部山區為零星雨。

他表示，周六東北季風影響，水氣減少，北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫雨，恆春為零星短暫雨，午後南部山區也有零星雨，北部高溫明顯下降為22至25度。

他指出，下周日至周一東北季風減弱，氣溫回升，北部高溫回到27至29度，僅東半部及恆春有零星雨。下周二又有鋒面影響，降雨範圍更廣，中部以北、東北部有短暫陣雨，花東、恆春及南部山區有局部零星雨，北部高溫再下降為25至26度。 

另外，張承傳表示，今晚至明天上午台中以北、金門及馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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