獨／林秉文柬埔寨遭槍殺　警方頻掃蕩！疑捲當地賭場糾紛引殺機



▲刑事局證實林秉文遭槍手狙擊身亡，但槍手仍未落網 。（圖／翻攝刑事局網站）

記者張君豪／台北報導

柬埔寨西哈努克市西港新濠峰賭場24日成為華人輿論關注焦點，主要原因就是台灣「百億賭王」天道盟濟公會成員林秉文潛逃當地，近期頻繁進出該賭場，卻在23日晚間遭4名槍手持槍掃射身亡。外傳林秉文頭部中5槍慘死，但台灣檢警透過刑事局國際刑警聯絡官聯繫柬國警方，表示現場狀況有待釐清，全案目前也沒有台籍犯嫌落網。

知情人士透露，從3月初起有多名外籍人員持續向柬國高層檢舉西港新濠峰賭場，當地警方對此對該場所進行密集性多次突擊檢查，據傳賭場內也發生中國籍人員鬥毆事件，甚至有賭客傷重昏迷送醫，引發柬國警方多次進駐、調查。



據了解，百億賭王林秉文潛逃澳門期間，結識澳門當地「澳門太陽城集團」創辦人周焯華，這次逃亡東南亞柬埔寨期間因和周焯華的深厚淵源，曾傳出林在當地經營賭場和網路搏弈，另一方面，西港新濠峰賭場雖也是澳門幫經營，但屬澳門賭王何鴻燊旗下集團，目前由澳門何家第二代掌權，由於新濠峰賭場最近頻遭警方掃盪，加上林秉文本也時常出入足峰，因此，他是否涉入當地賭場衝突事件，或在該賭場積欠龐大賭債導致殺身之禍，都是台柬警方未來調查重點。



知情人士透露，根據台柬司法交換情資「林秉文並無頭中5槍情況，該案目前也無台籍槍手落網」，根據柬國警察部門特性，若槍擊案有重大進展必會馬上召開記者會說明。

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