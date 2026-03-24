內存價格暴漲致「舊手機熱銷」　陸老闆驚：以前賣23元也沒人要

▲中國多地高價回收舊手機。（圖／翻攝自羊城晚報）

記者廖翊慈／綜合報導

全球記憶體晶片價格飆升，帶動廢舊手機回收市場異常火熱。中國回收商指出，如今舊手機不再只看外觀與能否開機，而是更重視內存容量與晶片規格，「大內存、主流閃存晶片的機子，不論好壞都有人搶著收」，讓過去被視為閒置垃圾的舊機搖身一變成為「搶手貨」。

據《羊城晚報》報導，近期中國多地手機回收行情明顯升溫，價格幾乎「一天一個價」。在濟南華強電子世界，不少店家打出「高價回收」、「以舊換新」等標語，櫃檯上堆滿各式舊手機，不少民眾排隊詢價。回收業者于先生表示，從業10年來首次見到如此行情，「只要是手機都收，就算壞掉也有價」。

他指出，過去幾乎沒人要的老舊機型，如今價格明顯上漲，例如上市約10年的OPPO R9，去年回收價僅20至30元（人民幣，下同），現在已漲至150至180元（人民幣，下同）；甚至早年僅值5元的老年機，如今也能賣到10至15元。隨著價格上揚，回收量也大幅增加，「以前一個月收十幾台，現在一天就能收三、四十台」。

▲即使是相當舊的機型，也有不少店家搶著收。（圖／翻攝自羊城晚報）

業界分析，這波行情主要受全球記憶體供需失衡影響。隨著AI產業快速發展，雲端運算與AI伺服器對高頻寬記憶體與大容量儲存需求暴增，而產能高度集中在三星、SK海力士與美光三大廠，導致市場供應吃緊。近月來記憶體價格大幅上揚，DDR4與SSD等產品漲幅普遍達20%以上，部分甚至接近30%。

在此背景下，從舊手機拆解出的記憶體晶片成為替代來源。經過檢測與修復後，這些晶片可用於手機維修、筆電升級，甚至應用於智慧門鎖、監控設備與工業主機板等領域，需求大幅提升，也進一步推高回收價格。

不過，業者也提醒，舊手機內往往存有大量個人資料，包括照片、通訊錄與支付紀錄等，若交由非正規管道回收，仍可能被技術手段恢復，存在隱私外洩風險。建議民眾在出售前，應先進行恢復出廠設定，或透過資料覆寫方式徹底清除資訊，並優先選擇合法回收平台，確保資料安全。