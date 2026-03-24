店員機警通報　大武警成功攔阻假交友詐騙

▲大武警成功攔阻假交友詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局大武分局日前接獲轄區超商店員通報，指稱一名婦人疑似遭遇詐騙，警方立即派員前往現場關心處理，成功攔阻一起假交友詐騙案件，避免民眾財產損失。

警方表示，副所長柯國輝與警員高寰宇、洪玲慧到場後，發現趙姓婦人準備購買新台幣3,000元點數卡。經了解，趙婦日前透過社群軟體認識一名網友，雙方互動頻繁，對方隨後以各種理由要求代為購買點數卡。所幸超商店員察覺異狀，主動關懷並通報警方介入。

員警進一步說明，此類手法為常見的「假交友詐騙」，詐騙集團多透過網路建立信任關係後，再以急需用錢、投資機會或其他理由，誘使被害人購買點數卡或匯款。經警方耐心解說後，趙婦恍然大悟，當場放棄購買，成功避免受騙。

警方同時提醒，民眾在網路交友過程中，應提高警覺，對於任何涉及金錢往來的請求務必多方查證，切勿輕信陌生人說詞。若遇可疑情形，可即時撥打110或165反詐騙專線諮詢，亦可透過「打詐儀錶板」掌握最新詐騙手法資訊。

大武分局表示，詐騙手法不斷翻新，警方將持續加強宣導與查緝工作，並呼籲民眾與第一線服務人員共同合作，及時通報可疑情形，攜手建立防詐安全網，守護民眾財產安全。