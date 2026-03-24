美伊談判地點「巴基斯坦呼聲高」　CNN分析2大理想優勢

▲巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），幾名婦女走過一座高架橋。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

隨著伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）同意與美國進行談判並達成協議，各界紛紛關注雙方可能會面地點，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）成為最受矚目的選項，CNN也撰文分析其2大優勢。

巴基斯坦舉辦會談？消息人士異常沉默

美國與伊朗究竟是否展開談話，在經歷23日的「外交羅生門」之後，德黑蘭終於釋出訊號，願意推動與美協議。《以色列時報》先前也引述匿名官員說法報導，土耳其等國正在協助斡旋，希望促成美伊本周在伊斯蘭馬巴德舉行談判。

2名消息人士向CNN透露，巴基斯坦已主動表態願意承辦談判，目前提案建議本周稍晚在伊斯蘭馬巴德安排美伊會談，美國副總統范斯（JD Vance）可能親自出席。

但面對CNN詢問，其他巴基斯坦資深消息人士異常緘默，理由是「議題敏感」。

▼2025年9月，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif，左）和陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，右）在白宮橢圓形辦公室，等待與美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

最了解伊朗 巴國成理想談判地點

CNN駐伊斯蘭馬巴德製作人賽菲（Sophia Saifi）指出，有幾項原因能夠說明，為何巴基斯坦是華府與德黑蘭會晤的理想地點。

首先，巴基斯坦與伊朗共享漫長邊境、文化與宗教緊密聯繫，更是伊朗以外什葉派（Shia）穆斯林人口最多的國家。不像其他波斯灣的伊斯蘭國家，巴基斯坦境內沒有美軍基地，也未遭受伊朗飛彈與無人機攻擊。德黑蘭甚至允許部分巴國船隻通過荷莫茲海峽。

其次，在川普第2任期，巴基斯坦重新成為美國重要夥伴，一部分是因為該國擁有豐富稀土與關鍵礦產。川普也與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）建立密切關係，他曾多次與穆尼爾會面，並形容對方是「我最喜歡的陸軍元帥」。川普去年夏天在橢圓辦公室接見穆尼爾時曾說，巴基斯坦人「非常了解伊朗，比大多數國家都了解。」

巴基斯坦自身也有強烈的內在動機，希望推動局勢降溫。這個南亞國家的2.3億人口高度仰賴中東能源供應，非常容易受到任何長期區域衝突的影響。