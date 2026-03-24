雲投攜手打造森林療癒廊帶　草嶺石壁拚升格觀光地區

▲雲林縣長張麗善與南投縣長許淑華共同簽署MOU，推動草嶺石壁觀光發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導



雲林縣與南投縣跨域合作推動山林觀光再邁一步。今（24）日在古坑五元兩角舉行記者會，由雲林縣長張麗善與南投縣長許淑華共同簽署合作備忘錄（MOU），宣布攜手以「草嶺石壁森林療癒」為主軸，向交通部觀光署提案申請指定觀光地區，期望整合資源，打造中部具代表性的森林療癒與山林旅遊據點。

清新空氣與層層綠意相互映襯成為記者會最佳背景，兩縣首長並肩簽署文件，象徵跨縣市合作正式啟動。雲林縣文化觀光處指出，近年草嶺石壁地區遊客逐年成長，但也逐步浮現環境承載與觀光秩序等問題，為確保長期發展，亟需透過法定機制整合管理。申請「指定觀光地區」，將有助於在制度下進行整體規劃，不僅能強化自然環境保護與景觀維護，也可提升公共設施與旅遊服務品質。

▲地方合作，爭取指定觀光地區資格，提升整體管理與發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處副處長陳世訓說明，草嶺石壁範圍橫跨雲林古坑與南投竹山，過去已透過地方政府、鄉鎮公所與社區居民多方協力，逐步凝聚共識。本次MOU即鎖定四大合作方向，包括遊客服務設施規劃與營運、公共環境維護管理、行銷推廣整合，以及其他有助觀光發展事項，期盼透過雙縣協力向中央爭取支持，讓區域觀光邁向更高層次。

南投縣長許淑華表示，草嶺石壁擁有壯闊竹林景觀，與南投竹山、鹿谷山區自然資源緊密相連，具備發展觀光廊帶的潛力。她指出，透過雙縣合作，可為中部打造一條串聯山林、文化與產業的優質旅遊路線，也希望中央能給予支持，讓地方在國旅市場中更具競爭力，提供國內外遊客一處沉澱身心的森林療癒場域。

▲記者會於古坑五元兩角舉行，竹林景觀成為亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善則強調，草嶺石壁地區擁有廣達516公頃的孟宗竹林，負離子濃度最高可達每立方公分1萬8千餘個，自然資源豐富，涵蓋363種植物、196種昆蟲與83種鳥類，是推動森林療癒的絕佳條件。她指出，縣府近年透過「竹創森計畫」、森林療癒季與櫻花季等活動，逐步打響品牌，吸引遊客深入山林體驗自然。

張麗善表示，此次與南投縣合作提案，未來若順利獲得指定觀光地區資格，將能在法制架構下強化山林保護與觀光管理，並串聯竹山、鹿谷及周邊山區景點，形成中部重要的山林旅遊廊帶。她也強調，未來將持續整合中央與地方資源，並與在地社區與產業攜手合作，讓森林療癒結合地方特色，發展為兼具生態保育、健康休閒與永續觀光的亮點目的地。

在竹影搖曳與山嵐環繞間，這場跨縣合作不僅是觀光策略的推進，也象徵地方從資源整合走向共同治理。隨著計畫逐步推展，草嶺石壁可望從山林秘境，轉型為兼具保護與發展的森林療癒新典範。

▲草嶺石壁擁有廣大孟宗竹林，是推動療癒觀光的重要基礎。（圖／記者游瓊華翻攝）