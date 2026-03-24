　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲投攜手打造森林療癒廊帶　草嶺石壁拚升格觀光地區

▲雲林縣長張麗善與南投縣長許淑華共同簽署MOU，推動草嶺石壁觀光發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善與南投縣長許淑華共同簽署MOU，推動草嶺石壁觀光發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導
 
雲林縣與南投縣跨域合作推動山林觀光再邁一步。今（24）日在古坑五元兩角舉行記者會，由雲林縣長張麗善與南投縣長許淑華共同簽署合作備忘錄（MOU），宣布攜手以「草嶺石壁森林療癒」為主軸，向交通部觀光署提案申請指定觀光地區，期望整合資源，打造中部具代表性的森林療癒與山林旅遊據點。

清新空氣與層層綠意相互映襯成為記者會最佳背景，兩縣首長並肩簽署文件，象徵跨縣市合作正式啟動。雲林縣文化觀光處指出，近年草嶺石壁地區遊客逐年成長，但也逐步浮現環境承載與觀光秩序等問題，為確保長期發展，亟需透過法定機制整合管理。申請「指定觀光地區」，將有助於在制度下進行整體規劃，不僅能強化自然環境保護與景觀維護，也可提升公共設施與旅遊服務品質。

▲雲林縣長張麗善與南投縣長許淑華共同簽署MOU，推動草嶺石壁觀光發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲地方合作，爭取指定觀光地區資格，提升整體管理與發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處副處長陳世訓說明，草嶺石壁範圍橫跨雲林古坑與南投竹山，過去已透過地方政府、鄉鎮公所與社區居民多方協力，逐步凝聚共識。本次MOU即鎖定四大合作方向，包括遊客服務設施規劃與營運、公共環境維護管理、行銷推廣整合，以及其他有助觀光發展事項，期盼透過雙縣協力向中央爭取支持，讓區域觀光邁向更高層次。

南投縣長許淑華表示，草嶺石壁擁有壯闊竹林景觀，與南投竹山、鹿谷山區自然資源緊密相連，具備發展觀光廊帶的潛力。她指出，透過雙縣合作，可為中部打造一條串聯山林、文化與產業的優質旅遊路線，也希望中央能給予支持，讓地方在國旅市場中更具競爭力，提供國內外遊客一處沉澱身心的森林療癒場域。

▲雲林縣長張麗善與南投縣長許淑華共同簽署MOU，推動草嶺石壁觀光發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲記者會於古坑五元兩角舉行，竹林景觀成為亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善則強調，草嶺石壁地區擁有廣達516公頃的孟宗竹林，負離子濃度最高可達每立方公分1萬8千餘個，自然資源豐富，涵蓋363種植物、196種昆蟲與83種鳥類，是推動森林療癒的絕佳條件。她指出，縣府近年透過「竹創森計畫」、森林療癒季與櫻花季等活動，逐步打響品牌，吸引遊客深入山林體驗自然。

張麗善表示，此次與南投縣合作提案，未來若順利獲得指定觀光地區資格，將能在法制架構下強化山林保護與觀光管理，並串聯竹山、鹿谷及周邊山區景點，形成中部重要的山林旅遊廊帶。她也強調，未來將持續整合中央與地方資源，並與在地社區與產業攜手合作，讓森林療癒結合地方特色，發展為兼具生態保育、健康休閒與永續觀光的亮點目的地。

在竹影搖曳與山嵐環繞間，這場跨縣合作不僅是觀光策略的推進，也象徵地方從資源整合走向共同治理。隨著計畫逐步推展，草嶺石壁可望從山林秘境，轉型為兼具保護與發展的森林療癒新典範。

▲雲林縣長張麗善與南投縣長許淑華共同簽署MOU，推動草嶺石壁觀光發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲草嶺石壁擁有廣大孟宗竹林，是推動療癒觀光的重要基礎。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有哪
4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9
ET專訪／柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思
赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！全場爆共鳴
拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機
明起連4天北東濕涼　未來一周3波鋒面接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

清明掃墓火警頻傳！台南72件　南消籲「不用火」防災

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言　打造安全勤務環境

AI走進醫院日常　雲科大攜手成大！打造醫療數位轉型新路

長輩用AI畫出人生　台東展現數位溫度

抓周、爬行賽齊上陣　雲林寶寶樂幸福熱鬧登場

把關連假食安　台東縣衛生局抽驗26件應景食品

清明推紙錢集中代收　台東守護空氣品質

店員機警通報　大武警成功攔阻假交友詐騙

香蘭國小學童走進太麻里派出所　近距離認識警察工作

雲投攜手打造森林療癒廊帶　草嶺石壁拚升格觀光地區

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

清明掃墓火警頻傳！台南72件　南消籲「不用火」防災

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言　打造安全勤務環境

AI走進醫院日常　雲科大攜手成大！打造醫療數位轉型新路

長輩用AI畫出人生　台東展現數位溫度

抓周、爬行賽齊上陣　雲林寶寶樂幸福熱鬧登場

把關連假食安　台東縣衛生局抽驗26件應景食品

清明推紙錢集中代收　台東守護空氣品質

店員機警通報　大武警成功攔阻假交友詐騙

香蘭國小學童走進太麻里派出所　近距離認識警察工作

雲投攜手打造森林療癒廊帶　草嶺石壁拚升格觀光地區

張淑芬談張忠謀近況「健康就好」　曝黃仁勳愛吃麻婆豆腐、來台必到訪

ET專訪／關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

清明掃墓火警頻傳！台南72件　南消籲「不用火」防災

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言　打造安全勤務環境

AI走進醫院日常　雲科大攜手成大！打造醫療數位轉型新路

《全明星》田依甯霸氣走伸展台！　暖心鼓勵全中運選手

4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9

ET專訪／柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

蕭敬嚴資格不保？　國民黨考紀會：移送新北黨部限10天內審議

國內爆無照醫美詐騙靠仿冒儀器撈錢　衛福部揭違法樣態：專區可查

BTS V演我下班回家狀態　直播意外露睡褲XD

地方熱門新聞

台61線布袋新塭增設交流道

暨大成立ADN台灣支部與國際防災減災接軌

清明連假金門加班機25日開放訂位

桃園購物節成效不如台中　謝美英批行銷乏力

桃園地方創生邁向國際　與日韓馬跨國合作

法國玩具圖書館推動者桃園交流　推永續教育

魏筠批過嶺市二用地政策　一年三變持續空轉

桃園大園尖山考古館　兒童節親子體驗3/25報名

綠鬣蜥暴增2.5倍侵門踏戶陳亭妃促中央設應變小組鎖定台南熱區移除

南消第六大隊強化火場應變救災能力測驗實戰上陣

陳亭妃質詢催動南捷進度工程會4月現勘藍線拚10月發包

史上超省！葛瑪蘭客運祭清明優惠　結合TPASS最高下殺42折

嘉榮微創ERCP術　成功救回膽管炎患者

跆拳道甜心王婕菱歐陸奪金台南三強凱旋陳亭妃桃機接機力挺

更多熱門

相關新聞

30位準森林療癒師成軍　成果發表推「森林處方箋」

30位準森林療癒師成軍　成果發表推「森林處方箋」

林業及自然保育署屏東分署攜手屏科大培育森林療癒人才，30位準森林療癒師完成訓練正式進入實習階段，並於林後四林平地森林園區舉辦成果發表會。未來將推出「春季森林處方箋」體驗活動，帶領民眾走入森林，透過五感體驗與自然互動，促進身心健康，展現森林療癒在地實踐成果。

世界展望會75周年　國際總裁來台訪南投原鄉

世界展望會75周年　國際總裁來台訪南投原鄉

國民黨公布南投縣13鄉鎮市長參選人

國民黨公布南投縣13鄉鎮市長參選人

獲國民黨提名參選雲林縣長　張嘉郡拋政見：讓雲林成「農科矽谷」

獲國民黨提名參選雲林縣長　張嘉郡拋政見：讓雲林成「農科矽谷」

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

關鍵字：

森林療癒南投縣雲林縣草嶺石壁觀光發展指定觀光地區

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

快訊／「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺

伊朗最高領袖點頭！　同意與美談判

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

高雄男出院4天遭砂石車輾斃　妻哀痛認屍　

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台

快訊／7張千萬發票無人領　最低付11元共享機車服務費中獎

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面