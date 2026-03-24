台東少年警察隊進校宣導反毒　強化學生法治觀念

▲台東警進校揭新興毒品風險。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實校園反毒教育向下扎根，台東縣警察局少年警察隊日前前往國立台東高級中學，辦理「青少年反毒及法治教育」宣導活動，透過案例解析與互動教學，提升學生對毒品危害的認知與防範意識，現場約800名師生參與。

警方表示，本次宣導特別針對近期受到關注的新興毒品「依托咪酯」進行說明。該物質原為醫療使用的短效麻醉劑，卻遭不法分子非法添加於電子煙油中，並以各種包裝名義流通，增加青少年誤觸風險。

宣導過程中，員警透過影片播放、實例講解及有獎徵答等方式，強化學生對毒品誘惑的辨識能力。警方指出，相關物質一旦誤用，可能出現身體不自主顫抖、行動失衡等症狀，嚴重時甚至危及生命安全，呼籲學生切勿因好奇或同儕影響而嘗試不明來源物品。

此外，警方也針對毒品相關法規進行說明，提醒學生即使僅為代為保管或協助取得，仍可能觸法，涉及轉讓或販售等刑責，後果嚴重。呼籲青少年建立正確法治觀念，遠離毒品誘惑。

台東縣警察局表示，面對新興毒品型態不斷變化，將持續結合學校資源推動反毒教育，透過多元宣導方式提升學生自我保護能力，並與教育單位共同營造安全、健康的學習環境。