雞胸肉「成本90元」賣到千元！他嘆外食族很盤　網搖頭：成本不同

▲原PO覺得外食族很盤。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

外食族很「盤」嗎？近日有男網友發文透露，自己在餐飲業工作後，發現許多食材進價極低，卻以高昂價格賣出。看著消費者花大錢吃常見食材，讓他不禁直呼外食根本是盤子。貼文曝光後，引起討論。

雞胸肉賣到千元！他嘆外食族超盤

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這名男網友在Dcard上，以「做過餐飲業覺得外食真的盤」為標題發文。原PO在文中舉例，超商賣25元的小鋁罐可樂，店內進價僅17元，端給客人卻收120元；而一片成本只要90元的雞胸肉，售價更是賣到1000元。

原PO坦言，雖然單就食材成本來評斷不太公平，畢竟還有其他營運開銷。但每次看到客人花一大筆錢，吃著去菜市場或好市多就能輕易買到的東西，並誤以為自己在品嚐什麼高級食材，就讓他覺得這些消費者有點傻。

貼文曝光後，有網友直呼，「雞胸賣1000元賣得出去？」原PO則回應，「高級餐廳還挺多人點的」。也有網友回應，「做過餐飲還會覺得外食盤，代表你根本去混的吧」、「真的做過餐飲就該知道，雞胸能賣到1000元的，十之八九是有點等級的餐廳，從裝潢到服務都跟一般小吃店不同，這中間的成本也不同」、「你做餐飲，有沒有把人事費、水電費、清潔費、材料費算進去」、「一坨生義大利麵5元，賣一餐250元，那麵是誰來炒」。