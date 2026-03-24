印度推教育外交！50國使節齊聚新德里　擴大「Study in India」國際布局

▲印度教育部邀集50國外交代表，擴大「Study in India」布局。（圖／翻攝自X／PIB India，下同）

記者陳弘修／綜合報導

全球人才競爭白熱化，印度正式加入戰局。印度教育部3月在新德里召開「Study in India Edu - Diplomatic Conclave 2026」，一次邀集超過50國外交代表，全面推動國際招生與高教合作，企圖把印度打造成新興留學熱點。

根據印度官方新聞局發布訊息，印度政府持續強化高等教育國際化布局，教育部此次在新德里舉辦的會議，共有來自50多個國家的大使、高級專員及外交代表與會，聚焦深化國際高教合作。

印度教育部指出，此次會議旨在強化教育領域的外交連結，透過吸引合作國學生赴印度攻讀學位與短期課程，並促進各國大學與印度高等教育機構建立合作關係。同時，印度政府也鼓勵全球知名大學赴印度設立校區，擴大教育體系的國際參與。

官方強調，相關政策與印度「國家教育政策2020」改革方向一致，致力打造更開放與國際化的高等教育環境，提升印度作為全球教育目的地的吸引力，包括印度正透過制度改革與國際合作，吸引外籍學生赴印就讀，並開放外國大學設立校區。

對此，外界解讀，這不只是教育政策，更是印度擴張國際影響力的重要工具。觀察亞洲市場，過去留學選項集中在歐美與新加坡，如今印度憑藉英語授課優勢、低學費與龐大高教體系，正快速崛起。特別是在工程、資訊科技與商管領域，印度對開發中國家學生具備高度吸引力。

另外，也有印度研究專家表示，「教育外交」正成為國際競爭新戰場，透過培養外籍學生與未來菁英，印度可望建立長期國際人脈與政策影響力，進一步強化其全球布局。