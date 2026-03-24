種下希望的森林　雲林攜手學童營造友善生態公園

▲副縣長謝淑亞與學童在西螺埔心安定公園共同植樹。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導



雲林縣政府今（24）日在西螺安定公園舉辦植樹節活動，以「原地扎根，韌性森活－綠意深耕，森活雲林」為主題，現場由副縣長謝淑亞與農業部林業及自然保育署南投分署分署長李志珉，偕同地方民代、社區居民及學童一同揮鏟種樹，在春日暖陽下，將一株株台灣原生樹種植入土壤，播下綠意與希望。

活動現場氣氛熱絡，學童們在老師帶領下小心翼翼扶正樹苗，雙手覆土澆水，臉上寫滿專注與期待。謝淑亞表示，面對全球暖化與氣候變遷挑戰，種樹是最具體、也最直接的行動，樹木不僅能吸收二氧化碳、增加含氧量，也能涵養水源、恢復生態系統。她強調，「前人種樹、後人乘涼」不僅是傳統智慧，更是當代永續發展的重要實踐，透過公私協力，讓每一棵小樹逐步長成森林，為環境帶來長遠效益。

李志珉指出，林木在成長過程中能持續吸收二氧化碳，形成碳匯，對減緩氣候變遷具有關鍵作用。近年林保署持續推動植樹與綠美化工作，期盼透過民眾參與，讓環境改善成為全民行動。此次活動也加碼提供含笑花、山黃梔、小實女貞及厚葉石斑木等苗木，以「打卡贈苗」方式發送，吸引不少民眾排隊領取，將綠意帶回家中延續。

農業處長魏勝德表示，今年植樹地點原為西螺埔心大牛埔公墓，透過環境改造與景觀營造，逐步翻轉既有印象，讓空間轉化為居民可親近的公共綠地。本次綠美化面積約2,000平方公尺，栽植包括水黃皮、象牙木、蘭嶼羅漢松、黃連木及厚葉石斑木等多樣原生或適地適種植物，採複層式景觀設計，兼顧遮蔭、生態與視覺美感。

隨著一排排樹苗整齊落地，原本空曠的土地逐漸有了層次與生機。縣府表示，未來在西螺鎮公所持續管理與養護下，埔心安定公園將成為結合休憩、教育與生態功能的綠色空間，不僅提供居民散步休閒場所，也為城市增添一處呼吸的角落。

▲植樹活動，讓公墓轉型綠地，埔心安定公園展現新風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）