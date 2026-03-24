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台南教育雙喜臨門！忠孝國中客語教學全國肯定　4校奪2金2銀

▲台南市教育成果亮眼，忠孝國中與4校獲獎接受市長表揚。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲頒發感謝狀予海佃國小校長郭芳朱，感謝其擔任台南市2025年度教育部教學卓越獎學校培訓及輔導委員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南教育再傳佳績！客家委員會公布「2025年度推動客語教學績優校園」名單，台南市忠孝國中從全國評選中脫穎而出，名列全國僅10所獲獎學校之一，同時教育部2025年教學卓越獎也傳來捷報，台南市共有4所學校勇奪2金2銀，展現教學創新與課程發展的亮眼成果，市長黃偉哲24日於市政會議中接受獻獎，並公開表揚各校團隊努力。

黃偉哲市長表示，忠孝國中長期推動客語教育，積極爭取客委會資源，透過客語認證、藝文社團及多元活動，營造生活化學習情境，並將客語融入校訂課程，結合客家藝術、語文、美食及在地文化，發展跨領域學習，讓學生在語言學習中理解文化底蘊。同時透過國際交流，拓展學生視野，展現「本土心、國際情」的教育成果。

▲台南市教育成果亮眼，忠孝國中與4校獲獎接受市長表揚。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育成果亮眼，忠孝國中與4校獲獎接受市長表揚。

黃偉哲指出，本次榮獲教學卓越獎的4所學校，皆從學生生活經驗與在地文化出發，發展出具特色的課程方案。獲金質獎的下營國小附設幼兒園，以桑樹與蠶絲文化連結在地產業與傳統工藝；第六幼兒園則從社區水患議題切入，引導幼兒認識防災與公共參與。

至於銀質獎部分，民德國中以家將臉譜文化為核心，串聯人權、社會與科技，打造跨域學習模式；西門實驗小學則融合安平文化、海洋教育、AI科技與雙語課程，展現多元整合的教育成果。

教育局長鄭新輝表示，忠孝國中獲頒客語教學績優校園，加上4校勇奪教學卓越獎，都是台南長期深耕本土語言教育與推動課程創新的具體成果。未來將持續支持學校發展多元文化與校本課程，並透過教師專業成長與經驗分享，讓優質教學向外擴散。

▲台南市教育成果亮眼，忠孝國中與4校獲獎接受市長表揚。（記者林東良翻攝，下同）

當語言不只是課本裡的符號，而是與土地、文化與生活緊密連結，教育就有了溫度。台南這次的成績，不只是得獎，而是讓孩子在自己的土地上，找到走向世界的方式。

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