嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

記者郭運興／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，國民黨台北市議員鍾小平日前稱，他的陸配樁腳友人成功放棄國籍，只有中華民國國籍。對此，新黨副秘書長游智彬今（24日）痛批，鍾小平作為新黨過去一員，連聲援李貞秀都沒有，居然還在那邊亂造謠，哪個陸配來台灣放棄國籍成功？鍾小平找出來嘛，把李貞秀害成這樣，周玉蔻準備帶100盒雞蛋去砸民進黨黨部，「自己要借2盒先到你服務處砸你，如果你再繼續瞎扯，我絕對過去你那邊丟雞蛋」。

游智彬透過影片表示，「鍾小平飯可以亂吃，話不能亂講，柯文哲當時就是因為你在那胡說八道，被你害的那麼慘」。

游智彬表示，現在李貞秀被整個民進黨追殺她、霸凌她、欺負她，鍾小平你作為新黨過去的一員，連聲援李貞秀一句都沒有，居然還在那邊胡說八道、瞎扯、亂造謠。

游智彬批評，哪一個大陸配偶來台灣，然後放棄中國大陸國籍成功？鍾小平找出來嘛，不要在那邊瞎扯。

游智彬說，鍾小平把人家李貞秀害成這樣，天地良心啊，周玉蔻準備帶100盒雞蛋去砸民進黨黨部，「自己要借2盒先到你服務處砸你，如果你再繼續瞎扯，我絕對過去你那邊丟雞蛋」。

▼游智彬嗆聲鍾小平。（圖／翻攝自Facebook／游智彬）



