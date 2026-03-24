被泰國拒入境！美國男「曼谷機場當飯店」　連住10天還拍vlog

▲男子把素萬那普機場當作飯店，在此生活10天。（圖／IG／rastagraphy）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子聲稱因為中東戰爭導致機票價格上漲，使他沒錢購買機票離開，並因此住在曼谷素萬那普機場長達10天，期間更透過社群平台記錄自己在機場內的「日常生活」，引發熱議。男子甚至公開向航空公司喊話要求負擔機票費用，揚言無法獲得協助就要賴在機場不走，目前泰國移民局已經介入調查。

根據The Thaiger報導，該名美國籍男子透過Instagram帳號@rastagraphy發布多則「在素萬那普機場生活」的影片，他將機場當成臨時住所，完整記錄每天生活，包含看電影、讀書、睡覺以及吃飯。

根據《第三頻道》報導，他已經住在機場10天，不僅如此，他還在社群媒體上抱怨，自己因為戰爭導致機票上漲，無法購買機票繼續下一段旅程，要求航空公司出錢讓他離開，否則將持續霸佔機場空間。

相關影片在網路上引發熱議後，泰國移民局已介入調查。泰國移民局第二分局指揮官卡塔通少將（Pol Maj Gen Kathathorn Khamthiang）表示，經過查證，該名美國籍旅客3月15日從新加坡飛抵泰國，但移民官員在入境審查時發現他狀況有異，外觀打扮不像一般觀光客，且準備不足，因此當場拒絕其入境申請。

卡塔通表示，依照國際慣例與泰國規定，載送旅客入境的航空公司有責任照顧被拒絕入境的乘客，並安排後續航班送其前往目的地。這名男子起初沒有足夠資金購買機票繼續旅程，因此必須留在機場內接受航空公司監管，這完全符合相關法規程序。

外界一度揣測此事件可能與美國、以色列及伊朗之間的戰爭局勢有關，但卡塔通澄清，經查證後發現該男子的目的地並非戰爭國家，而是東南亞某國，他計劃經由該國轉機返回美國。這名旅客最終於3月21日離開泰國，結束這場為期10天的機場滯留記。

卡塔通強調，移民局一旦做出拒絕入境決定後，航空公司必須負起後續的旅行文件安排與機票購買的責任。他也指出，在男子滯留期間，航空公司並未置之不理，確實有依照職責與規範提供必要照顧。

只是該名男子疑似故意想要製造網路聲量，因此操縱社群媒體，目的可能是為了吸引流量或博取同情以獲得捐款。他呼籲民眾不要輕易被這類訊息影響或利用，更不希望泰國民眾成為有心人士操作的工具。